ERC trasllada a Puigdemont la voluntat d'impulsar un govern de concentració després del 21-D

Llistes separades però objectiu comú. Aquesta és l'estratègia que el sobiranisme prepara per al 21-D i que comença a concretar-se en les reunions d'aquestes últimes hores. Fins a Brussel·les s'ha desplaçat aquest dimarts la secretària general d'ERC, Marta Rovira, per traslladar al president del Govern, Carles Puigdemont, la solidaritat dels republicans amb el "govern legítim" i, segons ha pogut saber l'ARA, per plantejar-li la necessitat d'impulsar un govern de concentració nacional després dels propers comicis.

En declaracions públiques als mitjans de comunicació, Rovira ha explicat que amb Puigdemont s'ha consensuat un "front comú a nivell polític", que encara s'està estudiant. Segons les fonts, els republicans han explicat al president que la seva proposta passa perquè el Govern sigui el més ampli possible. No només parlen de partits polítics, sinó que entenen que, davant d'un context excepcional, cal que altres sectors socials, sindicals, econòmics i culturals s'hi poguessin sumar.

El passat mes d'octubre, abans de la convocatòria electoral i de la DUI, les assemblees d'Esquerra ja van avalar l'estratègia d'apostar per un govern de concentració per respondre a l'aplicació del 155, tal com va avançar l'ARA.

El govern de concentració no tindria encara definit el candidat a la presidència. De fet, perquè es materialitzés aquesta idea, l'independentisme hauria de guanyar els comicis i, per fer-ho, probablement a ERC i Junts per Catalunya (la coalició del PDECat) s'hi hauria de sumar la CUP. "Restablir el govern legítim" és l'expressió que, per exemple, va fer servir a Twitter el portaveu adjunt dels republicans a Madrid, Gabriel Rufián, que parlava clarament de Carles Puigdemont.

Nuestra lucha este 21D es por la restitución de las instituciones, gobierno y Presidente legítimo de Catalunya, Carles Puigdemont. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 13 de noviembre de 2017

Segons diverses fonts consultades és improbable que el proper president investit sigui Oriol Junqueras, cap de llista d'Esquerra, però tampoc Carles Puigdemont, cap de llista del PDECat, per la situació judicial de tots dos. El sobiranisme treballa per guanyar el 21-D sense enfrontaments entre les tres candidatures, malgrat que es presentin per separat.

Puigdemont també es va reunir recentment a Brussel·les amb dos diputats de la CUP, Benet Salellas i Anna Gabriel, amb els que també va treballar la unitat d'acció de cara a l'endemà del 21-D. Segons les fonts, amb els cupaires van acordar que els programes electorals de les candidatures independentistes recollirien punts en comú. D'aquesta manera es facilitaria que, a l'hora del recompte, el front comú, per exemple, contra el 155, per la llibertat dels presos, o a favor de la independència, resultaria evident.

"Estem completament d’acord [amb el president] que aquestes eleccions van de fer un front comú, contra la imposició del 155, que és una aberració política (..), continuant fent camí, un camí que permet que els ciutadans catalans puguin decidir de forma lliure en quin país volen viure i com volen viure a Catalunya", ha expressat Rovira des de Brussel·les.

Sobre la coordinació política entre la llista de Junts per Catalunya i la d’ERC, Rovira ha defensat que la "coordinació política sempre hi és i sempre hi serà". "Hem arribat on hem arribat junts, som molt conscients que hem de continuar junts i hem de trobar la millor fórmula per continuar , ha dit. Tot i així, ha admès que cal trobar la manera de coordinar-se. "Som molt conscients que cal eixamplar moltíssim i cal explicar-nos molt bé. Som conscients que cal continuar sumant", ha afegit.

Rovira ha explicat que hi ha hagut bona sintonia durant la reunió, on també han parlat de la vista judicial del president i dels consellers el proper divendres 17 davant la justícia belga. Preguntada per les declaracions de Joan Tardà sobre la necessitat d'eixamplar la majoria a favor de la independència, Rovira ha evitat qualsevol enfrontament i ha assegurat que "el què està fet, està fet", però "el què cal posar en valor" és la participació de la ciutadans en l'1-0, el què va passar aquell dia "i sobretot la mobilització del 3 d'octubre".