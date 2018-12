ERC crida a la protesta contra el consell de ministres del dia 21 tot i insistir en una reunió amb Sánchez

El 21 de desembre es reunirà el consell de ministres a Barcelona en un exemple de "provocació" i de "falta d'intel·ligència", segons l'opinió d'ERC. Els republicans han tornat a fer una crida a la mobilització per protestar contra la reunió, que coincideix amb l'aniversari de les eleccions del 21-D. "El govern espanyol ha de ser responsable i valent perquè, si no, es veurà engolit pel discurs dels ultres", ha assenyalat aquest dilluns en roda de premsa la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, que, tot i la crida a la protesta, ha insistit en la necessitat de dialogar amb el govern espanyol, fins i tot aprofitant la presència de Pedro Sánchez a Catalunya aquesta mateixa setmana.

Sobre la taula de negociació, ERC hi vol situar principalment dues qüestions, que són les que "ja generen amplis consensos a Catalunya": "el referèndum d'autodeterminació i la fi de la repressió". Els resultats de l'enquesta de l'ARA apunten que les dues qüestions reben el suport d'aproximadament el 80% de la ciutadania, i que també són majoritàries entre els no independentistes.

Vilalta ha criticat que el govern del PSOE no afronti el diàleg sobre les principals preocupacions dels catalans i obviï aquests grans consensos. Sánchez no va tancar la porta a reunir-se amb el president català, Quim Torra, però la setmana passada la Moncloa va deixar clar que si Torra decidia parlar d'autodeterminació Sánchez optaria per parlar de l'estat del benestar.

"No entrem en el format", ha explicat Vilalta, que ha confirmat que els governs estan en contacte per intentar que hi hagi trobada, almenys entre presidents, sempre que "es pugui parlar de tot". És, si fa no fa, el que va passar al mes de juliol quan Torra va insistir per posar el referèndum sobre la taula i, tot i escoltar-lo, Sánchez ho va descartar immediatament". "S'ha de poder parlar de tot de manera responsable i no només que algú escolti fent-se el sort", ha apuntat la portaveu d'Esquerra.

ERC se sumarà al "consell de ministres popular" que organitza Òmnium Cultural divendres al matí a tocar de l'Estació de França i també defensa la transversalitat de les mobilitzacions convocades per l'ANC. Els republicans, però, es desmarquen de la concentració prevista davant la Llotja de Mar, l'edifici què acollirà la reunió del consell de ministres.

Els comuns esperen una mobilització pacífica

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha qualificat de "legítim" que la ciutadania s'expressi el 21 de desembre i s'ha mostrat convençut que les protestes seran "pacífiques". Tanmateix, ha fet una crida a aprofitar la celebració del consell de ministres a Barcelona per "aprofundir" en el diàleg entre la Moncloa i la Generalitat. A més, els comuns mantenen que ERC s'hauria de desmarcar amb més contundència de la via eslovena expressada per Quim Torra i demana als republicans que "no n'hi ha prou" amb fer-ho com a partit, sinó que els seus consellers facin evident les seves discrepàncies amb les declaracions del president de la Generalitat.