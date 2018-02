ERC rebutja que els diputats corrin riscos penals a la investidura

Un dia més sense ple d’investidura convocat i sense acord per desbloquejar la formació del Govern. Dimarts passat es va fer evident que ERC no acceptarà Carles Puigdemont sense condicions i, des d’aleshores, els republicans s’esforcen per deixar clares les seves prioritats. Ahir, en una segona tongada de l’entrevista a l’ACN, la número 2 del partit, Marta Rovira, va rebutjar que per investir simbòlicament Puigdemont els diputats o els presos polítics n’hagin de pagar les conseqüències. “Per a nosaltres és fonamental que la investidura no impliqui improvisacions, que no es faci sense garanties, que sigui efectiva i que no impliqui conseqüències penals per a moltíssima gent”, va explicar la presidenta del grup, que ahir va visitar Oriol Junqueras a Estremera.

Esquerra no vol arriscar el futur polític del president del Parlament, Roger Torrent, ni tampoc perjudicar la llibertat condicional de Carme Forcadell, Raül Romeva i Dolors Bassa (ERC), ni la de Jordi Turull, Josep Rull i Lluís Guinó (JxCat). I molt menys si el risc es pren per fer una investidura que al cap d’un minut quedi suspesa pel Tribunal Constitucional i no permeti acabar amb l’aplicació del 155. Fonts d’ERC afirmen que, tal com estava plantejada la investidura dimarts passat -a distància i amb un membre de la mesa llegint el discurs de Puigdemont- tots ells n’haurien patit les conseqüències i avui tampoc hi hauria govern.“Guanyar uns quants dies per aconseguir que la investidura sigui efectiva és el que realment ens garanteix recuperar les institucions, no malmetre la majoria independentista i no acabar tenint efectes judicialment negatius per a molts diputats”, va insistir Rovira.

Treballant en una alternativa

L’ofensiva republicana per buscar una alternativa per a la investidura també va comptar ahir amb el seu portaveu al Congrés, Joan Tardà, que va recuperar el fil del que explicava el cap de setmana passat a La Vanguardia. “Puigdemont és molt important i el vicepresident Junqueras també, però ningú és imprescindible si per damunt d’això hi ha la formació del Govern”, remarcava en una entrevista a El Economista. I dijous al vespre era el seu company a Madrid, Gabriel Rufián, qui assumia que Puigdemont podria haver de fer un pas al costat “per culpa de l’Estat”. Com ja havia fet en altres ocasions, Rufián va tornar a parlar de Junqueras com el pla B, tot i que Esquerra assumeix que el president -si no és Puigdemont- l’haurà d’escollir JxCat.

Fonts d’ERC expliquen que encara estan a l’espera de rebre una última proposta de Junts per Catalunya per aconseguir que la investidura de Puigdemont sigui “efectiva”. Ahir un dels portaveus de JxCat, Eduard Pujol, va garantir que hi ha “pla” i va retreure als republicans que hagin començat a negociar “en públic”. “Només faltaria que a aquestes altures no tinguéssim pla”, va subratllar. Per la seva banda, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, es va mostrar convençuda que el sobiranisme sabrà fer compatible la investidura de Puigdemont amb la formació d’un govern que acabi amb el 155.

Dimarts que ve Torrent tornarà a reunir a la mesa -probablement amb un nou informe dels lletrats a les mans-, però ERC sosté que el ple d’investidura no es convocarà fins que s’hagin esvaït tots els dubtes respecte a Puigdemont.