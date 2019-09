ERC reclama el suport als pressupostos per poder gestionar el dia a dia: "És urgent"

ERC està convençuda que la independència arribarà tard o d'hora però, a la vegada, admet que l'horitzó per aconseguir-la no és imminent. Davant d'aquest escenari, recalca que s'ha de gestionar el "dia a dia" dels ciutadans des de les institucions i, per fer-ho, el partit d'Oriol Junqueras ha reclamat aquest dimecres que l'oposició permeti amb els seus vots aprovar els pressupostos del 2020.

Roldán (Cs) vincula els CDR amb ETA: "Ja hem vist vessada massa sang i justificats massa assassinats polítics"

Iceta avisa Torra que si aposta per la "il·legalitat" Catalunya tornarà a una "situació no desitjable"

Els comuns demanen al PSC que també respongui a la sentència i treballi per alliberar els presos

La CUP reclama al Govern una nova "proclamació republicana" i assumir-ne les conseqüències

"Avui Catalunya necessita pressupostos, és urgent", ha explicat el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, en la seva intervenció en el debat de política general. Per convèncer els altres grups perquè donin el seus vots als comptes, ha insistit que preveuen 2.500 milions més en despesa social respecte a l'actual pressupost de la Generalitat, que és el prorrogat de l'exercici del 2017.

Els republicans tenen un paper decisiu en la negociació dels comptes, ja que les converses es piloten des de la conselleria d'Economia, que lidera el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès. Sabrià ha defensat que els pressupostos tindran molt aspectes positius, entre ells un reforç del sistema de salut i el finançament de les places públiques de les llars d'infants. "Volem blindar alguns dels pilars de la nostra societat", ha reblat.

També ha parlat de com s'ha de reaccionar davant la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O apuntant que ha de servir perquè l'independentisme deixi "la fase defensiva" en què es troba actualment i passi a prendre "la iniciativa" per al pròxim "embat". A més, s'ha mostrat confiat que el següent embat sí que serà el "definitiu" per aconseguir la República.

Referèndum

Sabrià ha defensat ampliar la base de suports a la independència per poder-la guanyar a través d'un "desbordament democràtic". Segons ha dit, no n'hi hauria prou amb superar en unes eleccions el 50% de vots, i ha defensat que "la millor eina" és la celebració d'un referèndum. "Hem de forçar l'Estat a acceptar-lo", ha conclòs. També ha criticat "la ràtzia" de la Guàrdia Civil de dilluns passat i la detenció de 9 CDRs, i ha criticat l'existència d'una "operació mediàtica i judicial per criminalitzar un moviment pacífic" com l'independentista.