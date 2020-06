ERC planteja la reconstrucció postcovid com una oportunitat per impulsar la república

Superats els moments més crítics de la crisi sanitària generada per la pandèmia a Catalunya, per a ERC ha arribat el moment de pensar en la reconstrucció. En la reconstrucció en clau econòmica, social i cultural, però també política. Els republicans han celebrat un acte aquest dissabte per plantejar que també visualitzen aquest procés en clau independentista i com un camí per materialitzar una "transició republicana". Quan? A partir d'ara mateix. Com? Aquesta és una qüestió que planteja més matisos.

L'encarregat d'obrir foc ha sigut el vicepresident del Govern i coordinador nacional del partit, Pere Aragonès. Per a ell "no toca" tornar al febrer del 2020, abans que tot canviés per sempre, sinó plantejar la reconstrucció com una eina per "construir la república catalana de drets i llibertats" i evitar "reconstruir el règim del 78". En resum, ha assumit que el covid-19 "no ha de servir d'excusa" per oblidar l'autodeterminació i l'amnistia.

ERC ha plantejat set eixos que bàsicament advoquen per reforçar l'economia, els serveis públics, la vida de les persones, el territori, un sistema energètic verd, la cultura i els drets i les llibertats. Pel faristol de l'acte, celebrat al pati de la seu del partit al carrer Calàbria de Barcelona, hi han passat alguns dels principals càrrecs i dirigents del partit, com el president del Parlament, Roger Torrent; els consellers Alba Vergés, Teresa Jordà i Bernat Solé; la secretària general adjunta, Marta Vilalta, i, via telemàtica des de Ginebra, la secretària general, Marta Rovira.

Rovira ha estat qui ha intentat fer una aproximació més completa a la manera d'enfocar aquesta reconstrucció en clau republicana. Pel que s'ha desprès de l'acte, ERC ara mateix se centra no tant en quin mecanisme es fa servir per la ruptura definitiva sinó en el procediment per arribar-hi. Per a Rovira l'independentisme ha de saber que la república "només serà possible" si és conscient que la fase actual és "d'acumulació de forces". És a dir, que no és tant el moment de plantejar quan serà la independència com de posar-ne els "pilars fonamentals": reforçar els consensos i les majories partidàries de la república. Per a ERC això es fa plantejant una sortida de la crisi que reforci els pilars socials i que evidenciï que les "eines" que té actualment Catalunya "no són suficients" fins que no aconsegueixi ser un estat.

Marcar perfil ideològic

Per a ERC, la sortida de la crisi també serà una oportunitat per marcar perfil ideològic. Roger Torrent ha reivindicat que no es pot cometre l'error de deixar que s'imposin "les tesis de l'austeritat" i ha apostat per buscar una "sortida social d'esquerres". "Un nou contracte social amb més drets", ha resumit. També s'ha parlat d'algunes xifres concretes. Per exemple, Aragonès ha situat en 30.000 milions d'euros els recursos que Catalunya necessita del fons de reactivació europeu. També s'ha parlat d'arribar a un 15 per cent d'habitatge públic o a tenir la reforma horària implementada el 2025.

651x366 El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant la seva intervenció. / QUIQUE GARCÍA / EFE El coordinador nacional d'ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès, durant la seva intervenció. / QUIQUE GARCÍA / EFE

A pocs metres del quarter general del PDECat –les dues seus són a tocar l'una de l'altra–, on aquests dies es planteja el futur de la reordenació de JxCat, avui ERC ha evitat qualsevol tema candent de l'actualitat política. No hi hagut cap referència a les complicades relacions que manté tant el PSOE com amb JxCat, el seu soci de govern a Catalunya, ni al suplicatori de Laura Borràs, que ha provocat l'enèsim episodi de divisió independentista, ni tampoc a la data de les eleccions de Catalunya. Com a molt, una breu referència de Rovira a la idea que l'independentisme s'ha de centrar en guanyar múscul i no en "externalitzar debats interns". I aquest múscul es guanyarà, segons els republicans, amb una sortida social de la crisi generada pel virus.