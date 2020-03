ERC reivindica el diàleg després de Perpinyà i avisa que seria "irresponsable" negar-lo

En l'acte del Consell per la República de dissabte a Perpinyà es va qualificar d'"enganyifa" la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat i es va reivindicar la "confrontació" com la millor estratègia per aconseguir la independència. És per aquest motiu que hi havia interès per saber aquest dilluns com reaccionaria ERC, que ha fet del diàleg la seva principal bandera els últims temps.

Els republicans han aplicat el seu manual habitual: han evitat la crítica directa contra l'acte, contra JxCat i contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i s'han centrat en reivindicar la taula de diàleg que es va posar en marxa dimecres passat a la Moncloa. El màxim retret que s'ha sentit de boca de la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, ha sigut l'avís que "seria irresponsable negar el diàleg i la negociació".

Així, els republicans han defensat que l'independentisme ha de fer "compatible" en el camí cap a la república tant el diàleg amb l'Estat com la mobilització als carrers que es va visualitzar dissabte a la ciutat de la Catalunya Nord. "Són dues cares de la mateixa moneda", ha resumit la dirigent republicana, que precisament és una de les integrants de la delegació catalana que dimecres es va asseure cara a cara amb el govern espanyol. Els republicans, a les portes d'una nova campanya electoral a Catalunya, volen instal·lar-se en la tesi que "com més força tingui el carrer, més força tindrà la taula de negociació".

Esquerra no es va sentir mai còmoda amb l'acte de dissabte abans que se celebrés i tampoc s'hi sent ara un cop ha passat, però la consigna dels republicans és mostrar respecte i no entrar en una dinàmica de retrets. El millor resum de tot plegat és que aquest dilluns Vilalta ha posat "en valor" tant el que es va veure a la Catalunya Nord dissabte com el que es va veure dimecres al Palau de la Moncloa.

Que respongui JxCat

ERC també busca que les crítiques al diàleg que hi va haver-hi dissabte a Perpinyà no sigui tant una qüestió que hagi de respondre el seu partit com JxCat. És a dir, que sigui el partit de Carles Puigdemont el que raoni si és compatible liderar un dimecres la part catalana de la taula de diàleg amb l'Estat –a través del president Quim Torra– i atacar-la tres dies més tard des d'un escenari de Perpinyà. Així, aquest dilluns, davant les reiterades preguntes de si era compatible mantenir la taula de diàleg i criticar-la, Vilalta ha intentat treure's la pressió de sobre: "Jo crec que hi ha preguntes que no les hem de respondre ERC sinó altres actors de l'independentisme".

Responent també més d'una vegada si ERC es va sentir còmoda amb l'acte de dissabte, Vilalta no ha volgut entrar-hi i ha repetit el nou mantra que els propers mesos abonarà el partit: "Que el diàleg no qüestioni la mobilització i que la mobilització no qüestioni el diàleg". En resum, que la cita de Perpinyà no esmeni la de la Moncloa i viceversa.