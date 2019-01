ERC es reivindica com "l'únic independentisme obert i efectiu" que "no pararà" fins a la independència

El portaveu dEsquerra Republicana, Sergi Sabrià, ha assegurat aquest dissabte que l'únic independentisme "obert i efectiu" que no pararà fins a arribar a la independència el representa ERC. Sabrià, en un acte a Figueres, ha reivindicat el partit com la formació que és capaç de fer seure a la mateixa taula "la majoria del 80% que està a favor de les urnes, en contra de la monarquia, i que dona suport al dret a l'autodeterminació". Ho ha fet el mateix dia que a Barcelona se celebra l 'Assemblea Constituent de la Crida.

El portaveu republicà considera que les eleccions municipals són una "gran oportunitat" per poder superar el 50% dels vots a partits independentistes. "Mentre ells responen amb més repressió, nosaltres contestem amb vots i amb majories independentistes, ha reblat. Sabrià ha coincidit amb el diputat al Congrés Gabriel Rufián en alertar sobre "l'ascens del feixisme" que representa Vox. "Hem de ser un referent perquè no avancin", ha assenyalat el portaveu republicà.

En un acte amb militants i simpatitzants a Figueres, Sabrià ha reivindicat: "Volem un país, lliure, just i republicà. Som un partit obert i efectiu que treballem i treballarem incansablement per aconseguir-ho". També ha defensat que continuen "eixamplant la base" de l'independentisme.



"Ara que es parla tant de majories del 80%, nosaltres som els que asseurem a la taula els qui no volen la Monarquia, els qui aposten pel dret a l'autodeterminació i aquells que volen un país més just socialment", ha reblat.



Sabrià també ha volgut carregar contra "el feixisme que campa impunement" i ha demanat que Catalunya sigui un "referent" a Europa per lluitar "contra aquesta xacra". "Hem d'aturar-lo i que no avanci més del que ja ho ha fet", ha etzibat el portaveu.



Tot plegat en un acte a Figueres on ha coincidit amb els diputats d'ERC al Congrés Gabriel Rufián i Ana Surra, a més de la candidata republicana a l'alcaldia de la capital de l'Alt Empordà, Agnès Lladó.