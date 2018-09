ERC remodela la direcció i Vilalta guanya pes com a vicesecretària general

ERC ha decidit aquest dilluns remodelar la seva executiva i "reforçar-la" amb quatre noves incorporacions de cara a la tardor, on es preveuen més mobilitzacions en contra de la repressió. En una reunió de la direcció aquesta tarda i arran els nombrosos càrrecs que aquesta tardor hauran d'afrontar processos judicials per l'1-O, el partit ha decidit crear dues noves vicesecretaries generals que ocuparan Marta Vilalta, actual portaveu, i Marta Vilaret. El màxim lideratge, però, seguirà sent d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, que tot i està a la presó i a l'exili seguiran sent el president i la secretària general del partit.

Vilalta assumirà una vicesecretaria de nova creació (d'Estratègia, Entorn i Gestió del Coneixement) que exercirà part de les competències que fins ara tenia Sergi Sabrià, que es manté com a vicesecretari de comunicació. Vilaret, per la seva banda, ocuparà un càrrec de suport a la presidència i a la secretaria general.

D'altra banda, a més de Vilaret, s'incorporaran tres dones a l'executiva del partit: Sus Martí com a secretària d'organització; Georgina Oliva com a responsable de salut; i Natàlia Garriga com a secretària de política cultural. Els vicesecretaris Isaac Peraire (coordinació interna, territori i organització) i Eduard López (acció política) es mantindran amb els mateixos càrrecs.

Segons ha explicat ERC en un comunicat, l'objectiu dels canvis és "reforçar" el partit per a "construir un país millor i plantar cara a la repressió". "Fem aquest canvi per legitimar les persones que estan encausades i per reforçar el lideratge d’Oriol Junqueras i Marta Rovira malgrat la situació de repressió que pateixen", ha afegit en la nota de premsa.