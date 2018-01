ERC demana que caigui "tot el pes de la justícia" sobre els responsables del cas Palau però evita mencionar a CDC

"ERC és un partit que en 86 anys d'història no ha tingut ni un sol cas de corrupció". Els republicans no s'han mogut ni un mil·límetre de la seva habitual reacció davant de qualsevol cas de corrupció. El portaveu del partit, Sergi Sabrià, s'ha limitat a recordar que són un partit net de corrupció i ha demanat que caigui "tot el pes de la justícia" sobre els condemnats en el cas Palau, entre ells Daniel Osàcar, que va ser tresorer de CDC i a qui els quadres del PDECat n'han estat reivindicant la innocència. "Quan es demostra, tot el pes de la justícia ha de caure sobre els responsables", ha insistit.

En canvi, sobre la responsabilitat civil subsidiària de CDC, obligada a tornar 6,6 milions d'euros perquè el jutge considera que es va lucrar de les activitats delictives del Palau de la Música, Sabrià ha preferit esquivar el tema. "No ens agrada parlar dels altres partits", ha explicat en una fórmula patentada a Esquerra quan no volen entrar en cap polèmica. En aquest cas, els republicans es limiten a dir que "respecten" la decisió judicial i que celebren que hi hagi sentència després de 8 anys.

La reacció d'ERC ha estat força diferent, per exemple, a la de la sentència del cas Pallerols el 2013. Aleshores, UDC també va ser considerada responsable civil subsidiària d'un cas de corrupció. El president d'ERC, Oriol Junqueras, va ser l'encarregat de reclamar aleshores que el president dels democristians, Josep Antoni Duran i Lleida, dimitís per aquella sentència.

"Un cas que deixa una taca negra a la política barcelonina"

De la seva banda, el president del grup municipal d'ERC a Barcelona, Alfred Bosch, ha celebrat que "finalment s'hagi fet justícia en un cas que es remunta a l'any 2009". "Avui podem començar a passar pàgina d'un cas que, tristament, deixa una taca negra a la política barcelonina", ha lamentat. Bosch ha condemnat durament els responsables polítics del cas, després que s'hagi confirmat l'existència de tràfic d'influències i finançament irregular de l'antiga CDC. "S'ha demostrat un espoli a la ciutadania, i això és inadmissible", ha recalcat.

El líder republicà ha afegit que "el govern actual d'Ada Colau, però també els anteriors governs socialista i convergent, han fet tard" en aquest assumpte. Bosch ha recordat que "ERC van ser els únics que es van oposar des del primer moment al projecte" i que el 2010 i després al 2016, es van aprovar mocions a l'ajuntament per revertir la requalificació urbanística que havia de fer possible l'hotel del Palau. La sentència que s'ha fet pública aquest dilluns no té, però, res a veure amb l'hotel, un cas que es va sentenciar el 2015.