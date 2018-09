ERC retoca l’executiva per “blindar” els encausats

Oriol Junqueras, president. Marta Rovira, secretària general. Lluís Salvadó, secretari general adjunt. ERC manté intactes els principals elements de la seva estructura tot i remodelar la direcció per “blindar” els càrrecs encausats per l’1-O. L’executiva va aprovar ahir els canvis que hauran de ser ratificats en el consell nacional de dissabte que ve i que bàsicament amplien de quatre a sis les vicesecretaries generals. Qui guanya més pes és la portaveu, Marta Vilalta, que ara també serà vicesecretària d’estratègia, entorn i gestió del coneixement, assumint part de les funcions que fins ara exercia el vicesecretari de comunicació, Sergi Sabrià. A la cúpula també s’hi incorpora Marta Vilaret, regidora d’ERC a Mollet del Vallès, en una vicesecretaria de suport a la presidència i a la secretaria general. Elles dues acompanyaran Isaac Peraire (coordinació interna, territori i organització), Eduard López (acció política), Mireia Mata (dones) i Sergi Sabrià (imatge i comunicació).

“Fem aquest canvi per legitimar les persones que estan encausades i per reforçar el lideratge d’Oriol Junqueras i Marta Rovira malgrat la situació de repressió que pateixen”, explicava ahir el partit en un comunicat. Abans, la mateixa Vilalta havia apuntat en roda de premsa que la remodelació està enfocada a “plantar cara” als intents de l’Estat “d’eliminar” Esquerra. Els republicans tenen el president a la presó i la número dos a l’exili, i el número tres, Salvadó, és un dels investigats al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona, que, a més, ha demanat permís al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per afegir a la causa l’adjunt a la presidència d’ERC i vicepresident del Govern, Pere Aragonès.

Hi ha tres canvis més en l’executiva. Sus Martí serà la nova secretària d’organització en substitució de la diputada al Parlament Mònica Palacín; Georgina Oliva rellevarà la consellera Alba Vergés a l’àrea de salut; i Natàlia Garriga passarà a ser la secretària de política cultural en el lloc que fins ara ocupa David Agustí. Tots els canvis hauran de ser validats dissabte que ve, quan es reuneixi el consell nacional de la formació. No són els únics des que va començar l’ofensiva judicial contra ERC. Al març, Vilalta i Aragonès van fer un pas endavant per reforçar una direcció escapçada i es van convertir en les cares visibles del partit.

Pendents del judici

Va ser ara fa un any, el 20 de setembre, quan l’acció dels tribunals va començar a colpejar amb força l’estructura d’Esquerra. Aquell dia Lluís Salvadó i Josep Maria Jové (president del consell nacional) van ser detinguts amb dotze alts càrrecs més de la Generalitat. Tots dos van passar dues nits al calabós abans de declarar davant del jutge. Van abandonar el Govern durant les setmanes posteriors (Jové amb l’amenaça d’una multa diària si no ho feia) i des del 21-D són diputats al Parlament. Algunes veus apuntaven que es prescindiria de tots dos a l’executiva -Salvadó ja hauria pogut ser rellevat al març, quan van transcendir els seus comentaris masclistes-, però finalment s’ha optat per reforçar l’estructura al seu voltant.

On no hi havia dubte era a la presidència. Junqueras seguirà al capdavant de la formació tot i l’imminent judici per rebel·lió al Tribunal Suprem contra ell, els Jordis i diversos consellers del Govern. De fet, si hagués plegat de president, els estatuts estableixen que s’hauria hagut de convocar un congrés que, ara per ara, no interessa a l’executiva. El seu mandat acaba l’any que ve i la idea és que continuï, encara que no pugui encarregar-se del dia a dia. Però no dependrà d’ell, sinó del judici: la llei de partits prohibeix que un condemnat per rebel·lió ocupi un càrrec a la direcció d’un partit.