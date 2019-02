ERC es reunirà divendres amb Marta Rovira a Ginebra

La secretària general d’Esquerra, Marta Rovira, es reunirà aquest divendres amb el grup parlamentari d'ERC a Ginebra (Suïssa), on viu des d’ara fa casi un any. ERC ha explicat a través d’un comunicat que l’objectiu d’aquesta reunió de treball és abordar l’actualitat política, relacionada amb l’imminnent inici del judici de l’1-O, que arrenca el pròxim 12 de febrer al Tribunal Suprem.

ERC ja va reunir la seva executiva a Ginebra el passat mes de gener per trobar-se en Rovira, que continua a la direcció del partit malgrat haver hagut d'exiliar-se al març de l'any passat, mentre que el president del partit, Oriol Junqueras, és a la presó i s'enfronta a la imminència del judici. Fins al gener, Rovira havia assistit a altres reunions executives, sempre per videoconferència.

No obstant això, al gener el partit va decidir traslladar-se a Ginebra per planificar l'estratègia sobre com afrontar el judici de l'1-O. Ho van fer, segons van expressar els mateixos republicans , per denunciar la situació d'"injusta repressió", visualitzant a més l'anomalia que comporta haver-se de traslladar a un altre país per poder dur a terme una reunió ordinària de partit.