Un sector d'ERC reclama sumar-se a una candidatura unitària per les europees

El 1987 van confluir a ERC militants que fins aleshores havien navegat a contracorrent en d'altres formacions que no acabaven de trobar el seu lloc: Nacionalistes d'Esquerra, el PSAN, al Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional, etc. Aquell procés va suposar una mena de refundació del partit coneguda com la 'Crida Nacional a ERC', que va promoure un manifest encapçalat per Josep-Lluís Carod-Rovira i Àngel Colom reivindicant que el partit aglutinés a la nova generació independentista sorgida arran del desencís de la Transició. Aquest és l'esperit amb què un grup de militants republicans ha presentat aquest dimarts el manifest 'Nova Crida Nacional a ERC' que, com a primer punt, reclama una candidatura independentista unitària a les eleccions europees.

Entre els promotors es troba l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, que no ha amagat la seva simpatia pel projecte de la Crida Nacional per la República que impulsa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. "Es fa necessari un acord entre tots els grups independentistes per tal que la República Catalana sigui una realitat reconeguda internacionalment", descriu el primer punt del manifest que s'ha presentat al Col·legi de Periodistes. La candidatura unitària a les europees és una de les accions que demanen, així com "la coordinació clara i contundent dels grups parlamentaris a Madrid del PDECat i ERC sense descartar una eventual retirada dels diputats catalanes de les corts espanyoles com a mesura de pressió".

El manifest també qüestiona l'estratègia actual de la direcció d'Esquerra i aposta per "reconèixer" la vigència del mandat de l'1-O i també de la proclamació de la independència del 27 d'octubre. "El fet que l’Estat espanyol no accepti el joc democràtic no és motiu per dir que no som prou i que cal una majoria inapel·lable. Espanya mai no negociarà per voluntat pròpia, sense una pressió popular catalana", indiquen.

La mobilització i la unilateralitat han de ser, segons els promotors de la 'Nova Crida Nacional a ERC', les bases sobre les que s'ha de sustentar l'acció política dels propers mesos, durant els quals el Consell per la República, que promou Puigdemont des de Brussel·les, s'ha de convertir "en un veritable govern a l'exili". L'últim dels punts parla d'exigir la llibertat dels presos polítics com a condició per negociar bilateralment amb l'Estat.

Al costat d'Andreu hi ha una quarantena de militants republicans més que s'han sumat al manifest, entre ells l'historiador i membre de l'Institut d'Estudis Catalans Enric Pujol i l'economista Xavier Martínez. Cap dels signants forma part de l'executiva del partit.