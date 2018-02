Rovira, als militants d'ERC: "Ens refermem en totes i cadascuna de les nostres conviccions"

"Mai no renunciarem a les nostres conviccions, mai, ans al contrari: ens refermem en totes i cadascuna d’elles, ferms, en els valors republicans que sempre hem defensat i en la inequívoca determinació de seguir endavant, al servei del país". És el missatge que la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fet arribar a la militància tan bon punt ha sabut que quedaria en llibertat sota fiança. La carta també porta la signatura del president del partit, Oriol Junqueras, empresonat des de fa gairebé quatre mesos a Estremera.

De fet, Esquerra no descartava que el Tribunal Suprem hagués empresonat Rovira amb la voluntat "d'escapçar" el partit. Per això, en el missatge a la militància, Rovira i Junqueras reconeixen que havien previst qui es posaria al capdavant d'ERC si s'hagués arribat a aquesta situació. "No és pas el primer cop, en aquests 87 anys, que l’estat espanyol intenta escapçar la cúpula republicana. I tanmateix, tantes vegades com han provat de silenciar-nos, tantes vegades que s’ha alçat una veu serena i determinada a seguir defensant un país més obert, més net, més plural, més modern, republicà", indiquen.

En la carta, els dirigents republicans asseguren que "la separació de poders no existeix a Espanya" i subratllen l'existència de presos polítics "amb tots els ets i uts". "Aquest és un fet insòlit a Europa, que situa Espanya al nivell de Turquia i no de les democràcies occidentals. És vergonyós constatar com som davant d'un Estat que conviu amb la corrupció, que ha convertit la corrupció en estructural i que utilitza la repressió i el nacionalisme d’estat com a cortina de fum", assenyalen.

Rovira i Junqueras demanen a "centenars de milers de catalans, milions" que no es deixin "provocar" per l'estratègia que, segons ERC, està impulsant el PP. "No ens deixem arrossegar per la impotència cap a un escenari de creixent confrontació, que és el que persegueixen el PP i els seus aliats", alerten. "És el que voldrien per justificar una onada repressiva: desitjarien que un moviment de masses pacífic i democràtic es deixés endur per la desesperació", insisteixen.

Els republicans insisteixen que la prioritat ara per ara és recuperar les institucions "usurpades" i treballar per eixamplar la base social.