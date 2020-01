ERC respecta la decisió de Torra i celebra que es puguin aprovar els pressupostos

Esquerra Republicana ha manifestat aquest dimecres que respecta la decisió del president de la Generalitat, Quim Torra, d'anunciar el final de la legislatura en els pròxims mesos. "Compartim les conclusions principals de la compareixença del president", han explicat en un comunicat. Els republicans celebren que amb la decisió que ha pres el president es permeti aprovar els pressupostos de la Generalitat del 2020, que són "urgents" per a Catalunya i "donen resposta als reptes i necessitats de la legislatura". També aproven que el president mantingui la voluntat de veure's amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, el 6 de febrer. "Cal activar la via política posant en marxa la taula de negociació amb l'Estat", han conclòs. Aquesta taula de negociació és la que van aprovar crear el PSOE i ERC a canvi de facilitar la investidura de Pedro Sánchez.

Malgrat la defensa del diàleg amb el govern espanyol, els republicans també volen deixar constància que el seu adversari "no és altre que l'Estat i la repressió amb què castiga el conjunt del moviment independentista". ERC no fa al·lusió a les crítiques que Torra li ha dedicat en la seva declaració institucional, però sí que reivindica la "lleialtat i responsabilitat" del partit en defensa de la independència.

En el seu posicionament oficial, els republicans no donen un aval explícit que es convoquin les eleccions anticipades, però expressen la seva acceptació de les conseqüències que la decisió de Torra té per al "calendari electoral" i recorden que el president català, per llei, és "l'única persona facultada" per prémer el botó vermell i tornar a les urnes anticipadament. ERC ha anat variant en els últims temps el seu posicionament sobre si calien o no unes eleccions anticipades. L'estiu de l'any passat defensava que s'havien de tenir en compte com un escenari possible, però va anar modulant el seu discurs fins a defensar en públic, en les últimes setmanes, que ara mateix no feien falta. Amb tot, els republicans no s'han sentit mai incòmodes amb un avançament electoral, ja que, ara mateix, les enquestes els són favorables.

Un matí frenètic

La seu dels republicans al carrer Calàbria de Barcelona ha sigut un anar i venir de gent durant tot el matí. Allà s'hi ha trobat la cúpula del partit: el coordinador nacional d'Esquerra i vicepresident del Govern, Pere Aragonès; la secretària general adjunta, Marta Vilalta; el president del Parlament, Roger Torrent, i els consellers que ERC té al Govern. A les 11.50 h els principals dirigents del partit asseguraven que, a 10 minuts perquè Torra comparegués davant dels mitjans, no sabien què anunciaria. En aquells moments, fonts de la direcció del partit avisaven que, "si el president pren una decisió unilateral, ERC se sentirà lliure de prendre les seves pròpies decisions". La decisió de Torra finalment ha sigut unilateral –no consensuada amb els seus socis del Govern–, però els republicans no han pres cap decisió que fes la trencadissa encara més gran. Fonts coneixedores expliquen que Torra i Aragonès han arribat a trobar-se cinc minuts abans de la declaració i llavors li ha comunicat el contingut.

651x366 La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, assistint a la reunió de la cúpula del partit. / GUILLEM ROSET / ACN La secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, assistint a la reunió de la cúpula del partit. / GUILLEM ROSET / ACN

Malgrat les crítiques que han rebut de Torra, fonts d'ERC interpreten la decisió com la menys dolenta de les que hi havia sobre la taula. El Govern es trenca i una nova legislatura acaba abans d'hora, és cert, però es podran aprovar els pressupostos. Això era capital per als republicans, ja que han pilotat ells la negociació amb els comuns. L'argument confessable és que aprovar els comptes revertirà positivament en els ciutadans, sobretot, perquè fa tres anys que la Generalitat no ho aconsegueix i funciona amb pressupostos prorrogats. L'inconfessable és que els permetrà anar a la campanya electoral exhibint aquesta aprovació com un èxit de gestió.

El pròxim candidat

El principal interrogant que obren les eleccions anticipades en clau interna és qui serà el candidat d'ERC. El president del partit, Oriol Junqueras, no ho podrà ser per la inhabilitació que pesa contra ell. El més ben posicionat és Aragonès, que actualment té tot el poder orgànic i el lideratge dels republicans a la Generalitat. Malgrat això, el president del Parlament, Roger Torrent, no s'ha descartat mai per a aquesta cursa. Fins ara aquest ha sigut un tema tabú per al partit. En les pròximes setmanes haurà de deixar de ser-ho.

La CUP censura la decisió de Torra

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha censurat la decisió de Torra d'aprovar els pressupostos abans de convocar eleccions. "No és coherent que un govern fracassat busqui l'aprovació dels pressupostos que no podrà aplicar", ha criticat. La diputada cupaire ha presentat la situació de "rocambolesca" i ha assegurat que els costa d'entendre l'escenari pintat per Torra. "JxCat, ERC i els comuns aproven una estratègia de govern sense govern per aplicar els comptes", ha afegit.

En aquest sentit, els cupaires aspiren a "trencar el marc de JxCat o ERC" i "bastir una alternativa d'esquerres i rupturista". Així, Sànchez ha tornat a posar en dubte la viabilitat de la taula de diàleg entre governs. Ara bé, els cupaires no han volgut entrar en els possibles escenaris postelectorals i la diputada de la CUP no ha volgut valorar si estaria disposada a donar suport a un govern format per ERC i els comuns, o quines condicions posaria el seu partit a una investidura d'un dirigent independentista.