EUiA aprova concórrer al 28-A en coalició amb els comuns

El consell nacional d'EUiA ha aprovat aquest dimecres al vespre que la formació concorri a les eleccions espanyoles del 28 d'abril amb Catalunya en Comú. La proposta de resolució ha rebut 55 vots a favor, 33 abstencions i cap no. El coordinador general, Joan Josep Nuet, ha anunciat que no es presentarà de nou al càrrec en la vuitena assemblea nacional i ha avançat que fins i tot podria deixar aquesta funció abans.

Dissabte passat la proposta de presentar-se amb els Esquerra a les eleccions generals va sortir victoriosa del comitè central dels Comunistes, partit del que és membre Nuet i que fins ara formava part d'EUiA. Tal com va avançar l'ARA Nuet ultima amb Esquerra la seva incorporació a les llistes del Congrés del 28 d'abril. Aquest dimecres, segons fonts del partit consultades per l'ACN, en la reunió del consell nacional d'EUiA, Nuet ha defensat que aquest partit es presenti als comicis amb els comuns i no ha respost a les preguntes sobre la seva possible incorporació a les llistes d'ERC al Congrés.