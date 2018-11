Echenique avisa que si hi ha eleccions a l'Estat hi ha el "perill" de virar a "l'extrema dreta"

El secretari d'Organització de Podem, Pablo Echenique, ha avisat aquest dissabte, en una entrevista a 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, que si no s'aproven els pressupostos de l'Estat i s'acaba anant a unes eleccions a les Corts Generals hi ha el "perill" que acabi havent-hi un viratge polític cap a "l'extrema dreta". "Si no hi ha pressupostos, Pedro Sánchez hauria de convocar eleccions i seria un escenari perillós. Estem veient com els discursos de Bolsonaro o Trump s'apoderen de partits de dretes que s'acosten a l'extrema dreta. I si això passa i no hi ha majoria progressista amb els partits catalans i bascos, podem anar a una involució de drets democràtics a Espanya", ha explicat.

És per això que Echenique aposta perquè PSOE, Podem, els nacionalistes bascos i els independentistes catalans donin suport als pressupostos de Pedro Sánchez, evitant així que s'acabin convocant comicis de manera prematura. En aquest sentit, ha pressionat socialistes i sobiranistes perquè acabin pactant els comptes. "Perquè si no hi ha pressupostos, Sánchez ha de convocar eleccions". "Seria el més sensat, és la llei més important de l'any i en aquest cas de la legislatura", ha afegit.

Als independentistes catalans també s'ha volgut dirigir Echenique per reclamar que no vinculi la solució al conflicte de Catalunya i la situació dels presos amb l'aprovació dels pressupostos de l'Estat. "S'equivoquen els partís independentistes barrejant les dues coses. I ho diuen els presos també, que no volen ser moneda de canvi. I això té sentit. Estem parlant de la llibertat de gent que no han comés delictes violents i és evident que se'ls acusa amb un relat fals. I posar al mateix nivell això que uns pressupostos, per més importants que siguin, no són coses equiparables. Si podem separar els dues coses, que operen en plans diferents, no hi haurà d'haver cap motiu per pujar SMI als catalans i que es reverteixi la barbaritat que s'ha fet amb els presos catalans", ha sentenciat.