JxCat promet donar suport "unànime" a la decisió que prengui Torra sobre la visita del rei

Suport "absolut i unànime" a la resolució que prengui el president de la Generalitat sobre si es troba aquest divendres amb el rei Felip VI o no. Aquest és el missatge que ha traslladat aquest dijous el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, que s'ha mostrat poc optimista davant d'una possible resposta del rei a la carta que li van fer arribar ahir Quim Torra, Carles Puigdemont i Artur Mas.

Pujol ha dit que el president Torra està esperant una resposta del rei, però desconfia que es produeixi. “Felip VI té una al·lèrgia molt notable a expressar-se, a parlar i a desfer el cabdell que va fer ell tot sol el 3-O, quan ens va amenaçar i va avalar els que ens havien pegat, i encara no ha rectificat”, ha sentenciat.

Pujol ha recordat que JxCat aposta pel diàleg, però que no poden parlar amb els que “sempre tenen el 'no' per resposta”. Sobre la resolució de Torra d'assistir a la inauguració dels Jocs Mediterranis ha dit que està convençut que el president prendrà "la millor decisió".

Sobre la carta que el president Torra i els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas van enviar al rei, Pujol opina que el text reivindica la posició del país. “Es demana a la monarquia que decideixi què vol ser quan sigui gran, i si vol ser compatible amb els valors democràtics o ser una cosa absolutament caduca i del passat”, ha afegit.