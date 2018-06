Eduard Pujol creu que el PDECat "s'equivoca" quan diu que JxCat és una marca electoral

El portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha dit aquest diumenge que el PDECat "s'equivoca" al dir que JxCat és una marca electoral, ja que considera que és un projecte polític. En una entrevista a 'El Temps', el parlamentari ha assenyalat que "el PDECat fa bé de voler fer arribar a la gent el missatge que és partícip d'un projecte que supera el seu marc de partit i vol incorporar gent diversa", però que "s'equivoca quan diu que som una marca electoral", ha recriminat.

Aquestes declaracions es produeixen després de la polèmica per la decisió del PDECat de presentar-se a les eleccions municipals com a JxCat, que va suscitar crítiques entre diputats del grup de JxCat al Parlament. Pujol ha defensat que JxCat és "la resposta a les necessitats de la gent, i d'això se'n diu projecte polític", i ha reivindicat que tenen un compromís amb la ciutadania pel resultat que van obtenir a les eleccions del 21-D.

Així mateix, ha avisat que seria un error plantejar "la discussió com un nom i no com un espai", en què ha reconegut que el PDECat té un paper central, però creu que els independents que formen part de JxCat també són importants. "Ens equivocaríem si el PDECat entengués que això és una marca electoral i si els independents entenguéssim que el valor de l'espai és només el que nosaltres aportem", ha sentenciat.

Sobre les eleccions municipals, Pujol ha assegurat que "l'espai que representa JxCat pot tenir reproducció en cada municipi" perquè veu necessari que en cada municipi es reivindiqui la independència. A més, ha afirmat que la realitat de cada municipi és diferent, però que "hi ha d'haver un marc general per trobar la millor solució per a cada municipi". "La solució de JxCat és bona per a tot el país. Hem de fer el possible per estar en el màxim de llocs del país. Pot ser que allà on hi ha llistes de JxCat, gent que durant anys ha sigut rival ara s'hagi d'entendre ", ha destacat.