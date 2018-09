JxCat i ERC reclamen al govern espanyol que escolti les reivindicacions independentistes d'ahir

L'endemà de la mobilització independentista de la Diada, JxCat i ERC es conjuren per "canalitzar" les reivindicacions que milers de persones van fer sentir ahir a l'avinguda Diagonal de Barcelona. En declaracions a Catalunya Ràdio, el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, creu que els representants polítics catalans han de trobar una "solució" per respondre a les proclames que ahir van cridar els independentistes i ha avisat: "O trobem la manera de canalitzar el que demana la gent, o hauran de venir uns altres".

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, per la seva banda, ha insistit en què els representants polítics independentistes han de "canalitzar a través de la política" la manifestació d'ahir. "Seguim malgrat la repressió", ha assegurat. Per la portaveu republicana, però, només es poden tirar endavant les reclamacions independentistes d'ahir "amb la complicitat de tots els actors".

Més enllà de la responsabilitat que s'han autoimposat, tant JxCat com ERC han coincidit a demanar al govern de Pedro Sánchez que escolti les peticions independentistes. Vilalta ha demanat "diàleg" al govern espanyol i Pujol ha assegurat que la manifestació d'ahir ha de servir per "forçar els que continuen muts, cecs i sords sobre Catalunya perquè reaccionin".

La CUP torna a reclamar mobilitzacions "sostingudes en el temps"

El diputat de la CUP Carles Riera avisa que "la paciència" dels independentistes "s'està acabant" i critica que les institucions "no estan a l'alçada" de les reivindicacions al carrer. "No pot ser que el poble vaig 10 quilòmetres per davant de les institucions", ha retret. Per això, el diputat cupaire defensa que mobilitzacions i vagues generals "sostingudes en el temps", acompanyades "d'accions de desobediència civil", com una eina per fer efectiva la República. Riera no ha volgut concretar quina seria la posició de la CUP si el govern espanyol posés sobre la taula un referèndum d'autodeterminació. "Ho hauríem de contemplar i valorar, però això és impossible perquè l'Estat ja ha dit que no ho farà".

Alamany insisteix en la via del referèndum pactat

La portaveu de Catalunya en Comú-Podem al Parlament, Elisenda Alamany, va anar ahir a la manifestació independentista. "Vaig anar a la manifestació, que va tenir un to de denúncia, perquè hi ha una situació injusta amb polítics a la presó, però continuo pensant que la manifestació podia haver estat més inclusiva, algunes de les reivindicacions de la manifestació s'allunyen de la centralitat del sobiranisme", ha explicat.

En una entrevista a Catalunya Ràdio, Alamany ha considerat que "s'ha de començar a compartir el que s'ha fet malament en els últims anys", però assegura que l'1-O no va ser un error. Ara bé, creu que dels seus resultats, "no se'n pot construir una República". De fet, la dirigent dels comuns ha assegurat que de l'1-O se'n desprèn "un moment constituent", però "no un mandat democràtic per fer una República".

"Si es tracta de defensar un referèndum acordat, hi donarem suport, perquè és un consens del catalanisme, el futur continua passant per aquí", ha defensat. Ara bé, Alamany assegura que "no hi ha una correlació de forces suficient" perquè el govern espanyol "es mogui". "Cal acumular forces per un referèndum que ens mereixem", ha defensat. La portaveu dels comuns al Parlament ha reivindicat la "força" del 3-O.