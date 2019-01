Mor Eduardo Martín Toval, dirigent històric del PSC i el PSOE

Eduardo Martín Toval, dirigent històric del PSC i el PSOE, va morir ahir als 76 anys. Toval va participar en la redacció de l'Estatut de Catalunya i va ser portaveu del grup socialista al Congrés dels Diputats durant el primer govern de Felipe González.

Doctor en Dret i inspector de Treball, va néixer a Màlaga el 5 de març de 1942, va començar la seva activitat política a la seva ciutat militant als Cercles Cristians i es va retirar de la política activa el 1999 poc després de perdre les primàries socialistes per a les municipals de la capital malaguenya.

En la seva activitat política destaca la seva participació, el 1976, en el Congrés Constituent del Partit Socialista de Catalunya (PSC-C) i va ingressar en aquest nou partit, onze anys després de traslladar-se a Barcelona com a tècnic del Ministeri de Treball.

A les eleccions Constituents del 15 de juny de 1977 va ser elegit diputat per Barcelona pel PSC-C, per això va abandonar la seva activitat docent com a professor agregat interior de Dret del Treball a la Universitat Autònoma de Barcelona, i va passar a situació d'excedència en la d'inspector de Treball.

Durant aquest període va ser membre de la Comissió Constitucional encarregada de la redacció de la Constitució de 1978 i de la Comissió d'Estatuts, intervenint especialment en els d'Euskadi i Catalunya.

Al desembre del 1977 va ser elegit membre del Secretariat General del PSC-C (òrgan col·lectiu i col·legiat del partit) després de la celebració del II Congrés, en el qual es va dur a terme la fusió del PSC i el PSOE català.

A les eleccions generals de l'1 de març de 1979 va ser reelegit diputat pel PSC-PSOE per Barcelona, ocupant el lloc de portaveu del Grup Socialistes de Catalunya. Durant aquesta I Legislatura va ser designat per la Comissió Constitucional per formar part de la ponència mixta encarregada de redactar l'Estatut de Catalunya.

El 1980, en els primers comicis autonòmics al parlament català, va ser elegit diputat pel PSC-PSOE a la circumscripció de Barcelona, per això va renunciar al seu escó al Congrés dels Diputats.

Dos anys després, es va presentar a les eleccions legislatives del 28 d'octubre de 1982, va obtenir l'acta de diputat, i a començaments d'aquella III Legislatura, el 2 de desembre, va ser elegit secretari adjunt del Grup Parlamentari Socialista i portaveu substitut, i el 23 de juliol de 1985 va substituir a Javier Sáenz de Cosculluela, nomenat ministre d'Obres Públiques, en la presidència del Grup Socialista del Congrés, així com a portaveu titular del Grup. Com a titular d'aquests dos llocs al parlament, es va incorporar a la Comissió Executiva Federal del PSOE, càrrec que ocuparia fins al juny del 93.

En el XXXII Congrés del PSOE, celebrat a Madrid al novembre de 1990, va formar part de la Comissió encarregada de refondre els quatre textos presentats a la resolució política. A més, va ser l'encarregat de defensar el text definitiu.

Després de ser substituït en el 93 per Carlos Solchaga com a president-portaveu del grup socialista, Martín Toval va continuar amb la seva labor com a diputat. Un any després, va passar a ser membre de l'Agrupació socialista del Rincón de la Victoria (Màlaga) i el 3 de gener de 1995, Eduardo Martín Toval va ser nomenat candidat a l'alcaldia de Màlaga pel PSOE. Quatre anys després va intentar renovar aquesta candidatura però va perdre les primàries.

Així mateix va ser coeditor de les col·leccions: "Guías jutídicas para trabajadores", de l'Editorial Fontonella; i de "1 de Mayo", de l'Editorial Laia. És autor de "Guia Jurídica de Treballadors" i "Eleccions i Enllaços Sindicals", aquest últim juntament amb Jesús Salvadores.

Va participar en la creació del Centre d'Estudis i Assessorament Laboral SA (CEALSA). Va estar casat amb Victòria Maldonado Pérez, de qui es va divorciar, i tenia tres fills. El 20 de juny de 1992 va contraure matrimoni, en segones núpcies, amb Mercedes Muñoz, funcionària de l'Administració de l'Estat. EFE