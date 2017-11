El jutge cita a declarar Eduardo Zaplana i Ignacio González com a testimonis pels 'papers de Bárcenas'

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha citat a declarar l'expresident de la Comunitat de Madrid, Ignacio González, i l'exministre de Treball, Eduardo Zaplana, com a testimonis pels 'papers de Bárcenas'. El jutge vol que declarin per un vídeo sobre pagaments irregulars al PP que s'hauria fet servir per fer xantatge al president del govern espanyol, Mariano Rajoy.

La diligència es produeix després que De la Mata hagi reclamat al seu company de l'Audiència Nacional i instructor del cas Lezo la "transcripció íntegra" i la "gravació" d'una conversa entre González i Zaplana sobre l'existència d'aquest vídeo.

El jutge també crida a declarar com a testimonis l'ex director general del Canal d'Isabel II, Ildefonso de Miguel, i l'empresari Javier López Madrid, així com el fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, per "verificar si han tingut lloc" les entregues anotades als denominats 'papers de Bárcenas' de l'empresari Rafael Palencia.

A més, De la Mata ha acordat la declaració com a investigat per un presumpte delicte continuat de frau José del Castillo, expresident de Degrémont Iberia SA, per si "pogués ser coneixedor de la pràctica verificada a la mercantil d'abonar comissions per adjudicacions d'obres, així com en matèria de pagaments del Partit Popular".