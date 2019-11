Ernesto Ekaizer, Josep Cuní, Esther Vera, Lídia Heredia i Nicolás García analitzen la Catalunya postsentència

El 2 de desembre a les 19 h al CCCB, en el marc de la presentació del nou llibre d'Ernesto Ekairzer Cataluña año cero (Espasa), el mateix Ekaizer, acompanyat de Josep Cuní, Lídia Heredia, Nicolás García i Esther Vera, analitzaran la situació política a Catalunya després de la sentència del judici de l'1-O.

El llibre és el relat de la seqüència completa de peripècies viscudes pels personatges del Procés des de l'octubre del 2017 fins a l'octubre del 2019. A partir del text, els quatre periodistes i el catedràtic de dret penal expert en rebel·lions debatran sobre la situació política actual de Catalunya. Què va passar aquells dies? Com es gesta la ruptura entre Puigdemont i Junqueras? Per què no es va publicar la declaració d'independència al DOGC? I ara què?

El debat tindrà lloc aquest dilluns, 2 de desembre, a la sala Teatre del CCCB (c/ Montalegre, 5, 08001 Barcelona). Es poden aconseguir les entrades aquí.