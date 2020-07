El PSOE i el PP no aconsegueixen tancar cap acord per a la reconstrucció però continuaran negociant

Tot i els múltiples missatges d'optimisme llançats durant la setmana, el PP i el PSOE no han aconseguit a última hora tancar cap acord per al pacte de reconstrucció al Congrés. Aquest divendres es votaran en comissió les conclusions dels quatre grups de treball -sanitat, Unió Europea, polítiques socials i reactivació econòmica- i, malgrat haver acostat posicions en els dos primers, els populars al final segurament s'acabaran abstenint. Amb tot, els diferents dictàmens tiraran endavant gràcies al desplegament de la geometria variable per part del PSOE i Unides Podem. Ciutadans ja va avançar dimecres que votaria a favor en sanitat, Unió Europea i reactivació econòmica, mentre que Esquerra ja va salvar la votació del text provisional de polítiques socials.

Les comissions negociadores van reunir-se ahir dijous a la tarda per intentar tancar un acord, però segons fonts socialistes, el PP va acabar per no donar suport a cap dels quatre textos "malgrat l'esforç fet pel govern [espanyol] i el grup parlamentari socialista per apropar posicions". De totes maneres, encara hi ha temps per introduir esmenes fins que el pacte de reconstrucció s'elevi al ple del Congrés previst per a la setmana del 20 de juliol.

"Marge d'acord" en matèria sanitària i UE

Les mateixes fonts asseguren que el govern espanyol i el grup parlamentari socialista seguiran dialogant i negociant amb el PP i la resta de forces polítiques amb l'objectiu d'arribar a "grans acords transversals d'Estat per superar les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la pandèmia". En la mateixa direcció s'expressen des del partit de Casado, que assegura que té disposició d'arribar a acords en matèria sanitària i política europea.

El president espanyol, Pedro Sánchez, confiava poder presentar l'acord entre el PSOE i el PP en matèria europea de cara a les negociacions per al fons de reconstrucció a Brussel·les. En canvi, sí comptarà amb el suport dels agents socials, amb qui segella aquest divendres un pacte per a la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball i perquè el creixement sigui més "sostenible i inclusiu".

Per part del govern espanyol i el PSOE, han encapçalat les negociacions amb el PP el secretari general de Presidència, Félix Bolaños, i el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Antonio Montilla, així com la portaveu socialista al Congrés, Adriana Lastra, i el secretari general del grup parlamentari, Rafael Simancas. Per part dels populars: la vicepresidenta del Congrés, Ana Pastor, i el secretari general del grup popular, Guillermo Mariscal.