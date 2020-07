El govern espanyol reclama a Feijóo que garanteixi el vot a Galícia

"Fins ara no han parat de queixar-se, però ara vindran els dubtes i les pors i entendran les dificultats que ha travessat tot aquest temps el ministeri de Sanitat". Fonts de la Moncloa auguraven així la resposta de les comunitats autònomes un cop decaigués l’estat d’alarma i respiraven amb alleugeriment de treure’s un pes de sobre amb la fi del comandament únic. Tres setmanes després de l’entrada a la nova normalitat, els rebrots estan posant a prova la gestió de cada comunitat, en particular de les que s’enfronten a eleccions autonòmiques aquest diumenge: Euskadi i Galícia. El govern espanyol, mentrestant, desitja que, pel contrast en les respostes, els ciutadans acabin millorant la valoració de la gestió del ministre de Sanitat, Salvador Illa, a qui el PSOE ha convertit en un actiu important en els mítings a les dues comunitats.

Un dels presidents que van ser més durs amb l’aplicació de l’estat d’alarma, a més del de la Generalitat, va ser el de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. Ara el rebrot a A Mariña (Lugo), amb fins a 71.000 persones confinades a les portes de les eleccions, està posant a prova la seva gestió. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha aplicat justament aquest dimecres la mateixa tàctica per la qual va optar abans el candidat a la reelecció del PP i li ha demanat que "prengui totes i cadascuna de les garanties precises perquè el dret a sufragi es produeixi en les condicions idònies" en les eleccions gallegues. Des de Valladolid, Calvo ha recordat que totes les comunitats tenen instruments sanitaris i jurídics suficients per prendre decisions davant de brots puntuals. I finalment ha insistit que no tenen intenció de fer a les comunitats el que els van fer a ells "en el pitjor moment de la pandèmia: criticar i debilitar".

La situació electoral a Galícia i Euskadi ha entrat en una fase d’incertesa pels rebrots. Tot i que tant Feijóo com el lehendakari basc, Iñigo Urkullu –a qui el PSOE evita criticar amb l’objectiu de reeditar l’actual coalició de govern a Euskadi–, han garantit que els comicis se celebraran amb total seguretat. Altres partits i alguns alcaldes demanen que es prenguin mesures extres de seguretat i fins i tot que se suspenguin els comicis en les zones afectades. Per començar, l’alcalde d’Ordizia, a Guipúscoa, la localitat més afectada pel coronavirus a Eukadi, insistia aquest dimecres que no hi ha garanties suficients perquè tots els habitants puguin anar a votar. També van demanar el mateix dimarts els assessors sanitaris de Feijóo, després que la Junta Electoral de Lugo sostingués que de moment les eleccions del 12 de juliol es poden celebrar amb normalitat i permetre a centenars d’electors sota sospita de infecció que trenquin la quarantena per anar a votar.

Protocol de neteja

La Xunta ha realitzat aquest dimecres un simulacre de com es votarà el diumenge. En primer lloc, només es podrà entrar al col·legi amb mascareta i després d’haver-se rentat les mans amb gel hidroalcohòlic. Les cabines per assegurar el vot secret es col·locaran de manera que no calgui tocar les cortines, i els DNI no es lliuraran a la mesa per identificar el votant, sinó que es posaran al damunt d’una safata perquè hi hagi tan poca interacció com sigui possible. Els locals tindran tot de marques al terra per assegurar les distàncies de seguretat i també marcaran el camí a seguir pels votants.