Eleccions en laborable: una amenaça de 230 M€

Pimec admet que, arran de l’actual context polític, calia forçar una convocatòria electoral amb “celeritat”, però renega que el dia triat per posar les urnes sigui un dijous qualsevol. “El fet que les eleccions siguin entre setmana i en dia laborable suposarà un cost addicional per a l’economia catalana”, va lamentar ahir la patronal de pimes en un comunicat sobre el 21-D. Segons els càlculs de l’organització que presideix Josep González, la data escollida per als comicis imposats per l’Estat costaran uns 230 milions d’euros addicionals a Catalunya. Una xifra que es basa en el valor de l’activitat econòmica que deixaran de fer tant els electors, per poder exercir el dret de vot, com els membres de les meses i els interventors.

L’estudi de Pimec parteix de la base que la participació en els comicis serà la mateixa que la del 2015 (77,44%) i que la mitjana de temps per votar serà de tres hores en el cas dels assalariats i d’una hora en el cas dels treballadors per compte propi. La patronal assegura que, creuant aquestes dades amb paràmetres com el PIB mitjà per hora treballada (36,35 euros), el cens electoral sense residents estrangers (5.329.139 persones) i la taxa d’ocupació a Catalunya (54,09%), l’impacte econòmic que deixaran els electors s’elevarà fins als 217,2 milions d’euros.

A aquesta quantitat s’hi hauria de sumar el valor de l’activitat econòmica que deixaran de produir els membres de les meses electorals. Comptant que se’n constitueixin 8.240 a tot el país -amb un president i dos vocals per mesa i un interventor per partit i mesa-, i que els implicats deixaran de treballar una mitjana de vuit hores aquell dia, Pimec creu que el cost serà d’uns 12,9 milions d’euros. De les diferents sumes en sorgeix el cost total calculat per Pimec, que és de 230 M€.

En paral·lel a aquesta xifra, Pimec afegeix que el fet d’haver-hi eleccions en dia laborable afectarà especialment les empreses que representa, les petites i mitjanes. La patronal argumenta que el 21-D tindran costos econòmics i organitzatius perquè “disposen de menys recursos i una plantilla més petita”. Amb tot, Pimec va recomanar ahir a les empreses catalanes que estableixin torns per gestionar de la millor manera possible l’exercici del dret de vot dels treballadors i per garantir que l’afectació en la producció sigui mínima.

Permisos per anar a votar

Costos al marge, els sindicats recordaran durant les pròximes setmanes els drets dels treballadors a l’hora d’anar a votar el 21-D. Sense anar més lluny, la UGT ha penjat un document a la seva pàgina web en què detalla els permisos laborals per garantir el dret de vot i de participació en les eleccions. El sindicat destaca que els treballadors tenen dret a un màxim de quatre hores per participar en els comicis, un temps que varia depenent de la coincidència d’hores de la jornada laboral amb l’horari d’obertura dels col·legis. No es concedirà permís si la coincidència és de dues hores o menys. En cas de ser membre d’una mesa electoral o interventor, els treballadors tenen dret a un permís corresponent a una jornada completa i, a més, a un altre permís corresponent a les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia posterior a les eleccions.