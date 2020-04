Solé ascendeix Elisabet Nebreda a número tres d'Exteriors després de destituir Mireia Borrell

Elisabet Nebreda ocuparà el càrrec de secretària d'Acció Exterior i de la Unió Europea i es converteix així en la número tres de la conselleria d'Exteriors. La fins ara directora general d'Afers Globals fa el pas endavant i substitueix Mireia Borrell després que el nou conseller d'Acció Exterior, Bernat Solé, hagi decidit cessar-la per falta de confiança, tal com va avançar l'ARA. Al seu torn, Miquel Royo ocuparà ara la direcció general.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha anunciat la decisió en roda de premsa del Govern. Després de la dimissió del conseller Alfred Bosch per la gestió d'un presumpte cas d'assetjament per part del seu cap de gabinet, Carles Garcias, Solé ho ha considerat necessari perquè Borrell, propera a Bosch tot i que havia arribat a la conselleria de la mà d'Ernest Maragall, havia contribuït a "fer perdre la confiança de moltes persones". Tant ella com el secretari general i número dos del departament, Aleix Villatoro, van ser els encarregats de donar explicacions quan Bosch va dimitir després que l'ARA destapés el cas.

Nebreda, per la seva banda, ocupava des del setembre del 2019 la direcció general d'Afers Globals, després de substituir Isidre Sala, ara delegat de la Generalitat als Estats Units i el Canadà. Fins llavors havia sigut, des del gener de 2019, adjunta al cap de gabinet de Bosch. Abans de la seva etapa a Exteriors, havia treballat al Parlament Europeu com a assessora del grup parlamentari Verds/ALE (entre el 2014 i el 2018).