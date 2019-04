Elisenda Alamany dona suport a la candidatura que lidera la CUP a Girona

L'acord que Nova i ERC van signar ara fa unes setmanes a Barcelona no impedeix que el partit que encapçala Elisenda Alamany busqui aliances diferents fora de la capital. I la CUP és un dels socis potencials. Aquest dimarts al vespre Alamany en persona va mostrar el suport a la candidatura de Guanyem Girona, que encapçala el cupaire Lluc Salellas i on els anticapitalistes són un dels principals promotors. "Sense cap mena de dubte, Guanyem Girona és l'eina del sobiranisme progressista a la ciutat", va exclamar des del Teatre Municipal de la ciutat, on es va fotografiar amb els caps de llista i també amb l'exalcaldessa de Badalona, Dolors Sabater.

Nova no forma part de Guanyem, tot i que el número 3, Xevi Montoya, és proper a Alamany. En tot cas, a Girona competiran amb ERC, que ha presentat una candidatura encapçalada per Quim Ayats amb la intenció de superar la crisi interna provocada per "la pèrdua de confiança mútua" entre el partit i l'anterior cap de llista, Maria Mercè Roca.

A Barcelona, en canvi, Alamany és la número 2 d'Ernest Maragall. El 22 de març era presentada en societat i assegurava que el projecte comú amb els republicans "comença a Barcelona però s'estendrà per tots els racons" del país. Fonts de Nova recorden, però, que amb els republicans només existeix un acord concret per una aliança a Barcelona de cara a les municipals.