Elisenda Alamany renuncia com a portaveu dels comuns al Parlament

Elisenda Alamany renuncia a ser portaveu dels comuns al Parlament. La diputada plega després de la tensió generada per la creació d’una plataforma sobiranista, que ella capitaneja. A partir d'ara, Alamany continuarà com a diputada rasa al Parlament. "Avui [...] lamento afirmar que som lluny d'allò que volíem superar i que es repliquen dinàmiques i posicionaments polítics que recorden massa altres grups parlamentaris que ens havien precedit", afirma en un comunicat emès aquest matí al seu canal de Telegram.

Avui faig un pas gens fàcil, però necessari per seguir endavant. https://t.co/ljhj3TL49q — Elisenda Alamany (@Elisendalamany) 29 de octubre de 2018

La setmana passada, Alamany, juntament amb altres dirigents dels comuns com el diputat Joan Josep Nuet, va presentar la plataforma Sobiranistes. En l'acte, Alamany va carregar contra ICV i també contra l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "Les misèries internes que les expliquin els que les protagonitzen", va etzibar en la presentació de la plataforma.

En el comunicat, Alamany assegura que en els últims mesos "s'ha constatat la pressió i la tensió cap a posicionaments polítics i la voluntat per part d'alguns d'intervenir l'organització del grup parlamentari". En aquest sentit, assegura que han intentat treballar "acords i escenaris que permetessin blindar la línia política i l'organització que ens vam donar de manera consensuada a l'inici de la legislatura", però la diputada dels comuns lamenta que això no s'ha aconseguit. "Aquells que avui som a les institucions, hi estem de pas. No ens hi vam posar per replicar inèrcies, vicis i pràctiques de la vella política", afirma la diputada.

Així, Alamany defensa que no s'ha de fer "qualsevol cosa per mantenir un càrrec". "Considero que, tenint en compte la situació actual, altres companyes ho podran fer millor que jo al capdavant del nostre grup –sentencia en el comunicat–. Estic convençuda que cal continuar construint una nova política que ens allunyi de determinades males pràctiques", afegeix. Alamany defensa que continuarà "compromesa a construir un país nou i en comú des del sobiranisme progressista".