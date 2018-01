La jutge Elósegui defensa que les seves creences sobre l'homosexualitat no es reflectiran a les sentències del TEDH

La jutge María Elósegui (Sant Sebastià, 1957) es va fer famosa quan va guanyar la plaça per ser la representant espanyola al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) superant Francisco Pérez de los Cobos, que va suspendre l'examen per no saber anglès ni francès.

L'endemà d'aquesta notícia, però, van transcendir les opinions de la jutge Elósegui sobre l'homosexualitat i la transsexualitat.

Avui María Elósegui concedeix una entrevista al diari 'El País' on intenta matisar, o desmentir, algunes de les frases que se li han atribuït els últims dies, però defensa que les seves creences no es veuran reflectides en les seves sentències judicials. Preguntada sobre si està d'acord amb el matrimoni homosexual, prefereix no contestar.

Reproducció d'un fragment de l'entrevista: