Encara enyorarem Sánchez-Camacho

José María Aznar ha tornat a fer un míting a Barcelona. La fundació FAES ja torna a manar al Partit Popular. Per això han triat Cayetana Álvarez de Toledo com a candidata per Barcelona, per radical i per la nul·la empatia que té amb Catalunya. Amb dos dies de campanya electoral n’hem tingut prou per veure que encara enyorarem Dolors Montserrat. Fins i tot Alícia Sánchez-Camacho. Ells, a la seva. Els cal revifar un partit en caiguda lliure que va ser escombrat de la Moncloa per la corrupció i que, si s’ha de jutjar per les enquestes, trigarà a tornar-hi. Entre Ciutadans i Vox, la pinça de la dreta se’ls ha menjat el terreny i el tarannà de Pablo Casado els ha obligat a agafar una bandera encara més grossa. Però quan el PP surt de l’eix patriòtic i entra en l’eix social, es fa un embolic ridícul, ja sigui amb l’eutanàsia o amb el salari mínim. A Catalunya el PP només va treure 6 escons el 2016. Ara, amb el canvi d’estratègia, les enquestes els n’hi donen 2. Un èxit. Em sabria greu que Joan López Alegre no entrés al Congrés i que hagués de continuar alliçonant-nos, cada dilluns, des de la tertúlia de RAC1.