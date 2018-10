Enganxada entre Ciutadans i Borràs pel nomenament de Lluís Puig

Enganxada entre Ciutadans i la consellera de Cultura, Laura Borràs, pel nomenament de l'exconseller Lluís Puig com a director del programa per al desenvolupament de projectes culturals de l'àmbit internacional. En una compareixença a la comissió de Cultura del Parlament, Borràs ha defensat el nomenament de Puig a finals de juliol al capdavant del programa internacional pels mèrits del seu currículum i la seva capacitat per dur a terme aquesta activitat des de Brussel·les, "al cor de les polítiques europees", ha dit.

Des de Cs, el diputat Héctor Amelló ha criticat que la conselleria de Cultura designi Puig amb aquest càrrec i el converteixi així en el que ha considerat un dels "vividors del procés" sobiranista. La consellera ha comparegut en sessió informativa per trencar una llança a favor del nou programa d'internacionalització, que ha situat com una "gran oportunitat de millora".

Ha destacat que Lluís Puig té "el perfil professional i acredita els mèrits i capacitats per dirigir el programa sense oblidar que, d'acord amb la normativa vigent, és lliure". Un cop acabada la seva explicació i abordades les interpel·lacions dels diferents grups, la consellera ha respost a altres qüestions, entre les quals ha tornat a aflorar el nomenament de Puig en una intervenció de la també diputada de Cs Susana Beltran, que ha titllat "d'indigna i vergonyosa" la designació de Puig. En el seu torn de paraula, s'ha produït una picabaralla verbal entre Beltran i Borràs, que ha criticat la designació d'un "fugit de la justícia", cosa que la consellera ha descartat per considerar que no hi ha una ordre judicial per a la seva detenció.

"És evident que tenim un problema que es diu estat espanyol", ha asseverat la consellera, que ha recordat que del director no en depèn cap efectiu, ni cap unitat orgànica i que entre les seves funcions hi ha la coordinació de les polítiques culturals d'acció exterior. Com va anunciar el departament de Borràs quan es va aprovar el nomenament, el càrrec de Puig és equiparable al d'un secretari general, amb un sou de 80.000 euros anuals. La consellera ha considerat de "justícia poètica" que la seu de l'Institut Català d'Indústries Culturals de la conselleria de Cultura a Brussel·les estigui ubicada a la Rue de la Loi [Carrer de la Llei], que és des d'on treballa Puig.