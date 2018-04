Enric Millo: "Poques hores abans de convocar l'1-O Puigdemont em va dir que si arribàvem a un acord s'acabava el Procés i que no tenia altre remei"

"Vaig tenir diferents sopars amb Carles Puigdemont que em va demanar que no féssim públics, en què els proposava alternatives per evitar la col·lisió, però al final vaig adonar-me que ell només volia la col·lisió. Jo li deia que no convoqués un referèndum il·legal perquè llavors ja no hi hauria marxa enrere, i ell em deia que no podia fer-ho perquè tenia molta pressió al voltant. Em va dir que si arribàvem a un acord s'acabava el Procés i que no tenia altre remei".

Això ho ha explicat Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, en una entrevista a Catalunya Ràdio.

"Puigdemont i Mas estan insinuant que una mà negra de l’Estat vol eleccions a Catalunya, i jo dic que el govern espanyol vol que hi hagi un president com abans millor per poder-nos asseure a parlar", ha afegit Millo. "Cada vegada que he volgut dialogar he rebut un cop de porta, fins que ho van fer saltar tot pels aires".

"La meva operació diàleg va ser agafar cada problema dels 46 punts i proposar una solució a cadascun d’aquests. A l’altre costat em vaig trobar sempre una paret, perquè només volien fer un referèndum d’independència sí o sí".

"Els CDR són pacífics"

Enric Millo va tornar a repetir que els CDR no són moviments violents en general, però sí que tenen elements violents a dins: "La gent que a Catalunya ha actuat sempre violentament han sabut integrar-se dins els CDR i envoltar-se de gent pacífica. Per tant, no es pot afirmar que els 400 CDR són organitzacions violentes, però tampoc es pot negar que en alguns CDR hi ha gent violenta que els fa servir com a coartada. Negar això és negar una evidència".

El 155 i TV3

"Si es considera que dels mitjans de comunicació no se'n desprèn una actuació objectiva, primer cal un informe del CAC i de la comissió del Parlament, i després d’això caldria una reunió de la comissió del Senat que va aprovar el 155. No hi ha sobre la taula una ampliació del 155 que afecti TV3".

El Diplocat liquidat

"Les funcions a les quals es dedicava no s’ajusten al que diu la llei; s’extralimitava. Es dedicava a allò que es diu «internacionalitzar el Procés». L’únic responsable que continuï el 155 és el Parlament de Catalunya. Si un mes després del 21-D s’hagués investit un president potser no s’hauria arribat a tancar el Diplocat".

Torrent i Rajoy

"Li vaig enviar una carta a Roger Torrent felicitant-lo pel càrrec i demanant-li de reunir-nos, però em va dir que no. L'hi he reiterat diverses vegades, i la manera de parlar amb Rajoy és a través meu, que soc el seu representant a Catalunya".