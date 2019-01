Albiach: "ERC està demostrant que no vol ser una força d'esquerres"

La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú-Podem, Jéssica Albiach, ha acusat avui ERC de no ser una força progressista per les reticències dels republicans a acceptar les reformes fiscals que han posat sobre la taula en la negociació dels pressupostos. "Intueixo que ERC està mirant enquestes i veu que pot captar vot del centre dreta i que si fa una reforma fiscal pot perdre aquest vot potencial" ha lamentat Albiach, que ha afegit que "estan en el dilema de ser una força d'esquerres o ser la nova Convergència i estan demostrant que no volen ser una força d'esquerres".

En aquest sentit, la líder dels comuns ha recordat els darrers precedents. "En l'anterior legislatura es va plantejar una reforma fiscal i ERC hi va votar en contra i el dijous passat hi va haver una votació sobre la reforma fiscal que nosaltres proposem i van acabar votant igual que Cs, JxCat i PP, els fets parlen per sí mateixos", ha conclòs en una entrevista amb Antoni Bassas a l'Ara.cat.

"Ens estem trobant el món al revés", ha assegurat davant la bona sintonia que tenen amb les conselleries de JxCat i no amb les d'ERC durant les negociacions. "El departament de Territori ens va informar quan ens vam reunir amb ells que vol impulsar un decret en un parell de mesos per estendre el 30% de construcció d'habitatge social que nosaltres ja estem aplicant a l'ajuntament de Barcelona a la resta de municipis de Catalunya", ha revelat. "Un altre exemple, Funció Pública ha reculat i començarà a retornar la paga extra als funcionaris aquest primer trimestre", ha explicat per concloure que les conselleries de JxCat "tenen voluntat d'aprofundir en donar resposta a les reivindicacions del carrer".

"Tenim un govern tancat en les seves baralles internes que no van amb un rumb clar, que van tard i malament, com hem vist amb els taxistes, i per això ens hem alçat de la taula", ha explicat la presidenta del grup parlamentari dels comuns, que ha deixat clar que la decisió l'han adoptat a l'espera que l'executiu es mogui. "La ciutadania no em paga per fer perdre el temps, Catalunya necessita uns pressupostos socials, no podem tenir els hospitals col·lapsats per la grip i no podem estar amb la calculadora sempre a la mà", ha assegurat la presidenta de Catalunya En Comú-Podem per desmentir que la negociació dels comptes estigui condicionada pels propers comicis. "Això no va d'eleccions ni de partit, va de responsabilitat", ha sentenciat.

Albiach ha afirmat que cal blindar els serveis públics: "Volem negociar per millorar els serveis públics perquè Catalunya els necessita però el Govern no ha fet els deures". "Encara no sabem la xifra total de despesa i la poca informació que tenim significa que són uns pressupostos continuistes", ha lamentat. "Es parla de 530 milions més en salut i de 440 en ensenyament, però una part important van a l'augment retributiu i la resta no la tenim quantificada, per les escoles bressol en demanem 45 i el Govern en dóna 20 quan en calen 70", ha exposat. Tot i entendre que la situació financera de la Generalitat és "delicada", Albiach ha defensat que "els que cobrin més paguin més" i la necessitat d'aprovar els comptes de l'Estat per les partides que arribarien a Catalunya.

Albiach ha lloat el canvi d'escenari que s'ha obert amb la moció de censura contra Rajoy. "Sánchez ha fet un pas recuperant el diàleg o comprometent-se a respectar les lleis suspeses pel TC, però el conflicte no es resoldrà en uns mesos perquè les posicions estan molt enquistades", ha assenyalat després d'instar el president espanyol a buscar una "aliança progressista amb Podem" i no fer cas dels barons que reclamen un acord amb Cs o PP. Sobre el judici, Albiach ha assegurat que "li fa patir la manca de garanties" i ha reclamat una "solució política". "Els tribunals estan polititzats contra tots els que qüestionen el règim, no dubto de la tasca dels jutges de peu, però la cúpula està polititzada i té un biaix conservador i franquista".

"Volem una Constitució catalana perquè un estatut ha de passar pel Congrés", ha afirmat davant la seva proposta de reforma constitucional per Catalunya. Per aquest motiu, ha afirmat que no troba diferències entre el corrent liderat per Elisenda Alamany i el seu partit. "La nostra proposta no és independentista, però som sobiranistes i per això volem una República Catalana i no entenc a què respon la creació d'aquest sector", ha remarcat després d'assegurar que la relació és cordial amb ella.