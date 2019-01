Erkoreka adverteix que convocar eleccions ara pot "desembocar en un govern similar al d'Andalusia"

El portaveu del govern basc, Josu Erkoreka, ha advertit que convocar eleccions generals en aquest moment pot "desembocar en un govern similar al d'Andalusia", una cosa que no seria, "per al futur de l'estat autonòmic, gens favorable". En una entrevista a 'El Correo', Erkoreka ha advertit sobre la possibilitat d'"un escenari que obri un nou cicle electoral amb un resultat incert" i sense saber "en quin govern desembocarà".

Ha alertat, en aquest sentit, del "risc real que l'alternativa sigui un executiu de coalició similar al que s'ha constituït a Andalusia". "Això és una cosa que cal valorar. Aquest risc hi és", ha afegit. El portaveu del govern d'Euskadi ha dit que té "la percepció" que "ha irromput un partit que està provocant la ruptura dels grans consensos i que s'estiguin fent passos enrere que poden ser gravíssims en la consecució d'alguns acords que semblava que eren irreversibles ". "I això fa que saltin les alarmes", ha assenyalat.

En aquest sentit, ha dit que no té "cap dubte" que "els actors que han protagonitzat" la fórmula de govern a Andalusia "estan pensant que és un punt de partida extensible al conjunt del territori espanyol", cosa que no seria, "per al futur de l'Estat autonòmic, gens favorable".

"Només cal veure com alguns d'aquests actors han amenaçat el govern amb gravíssimes conseqüències en el cas que portés a terme el traspàs de presons a Euskadi, cosa que està recollit a l'Estatut", ha manifestat.

Erkoreka ha manifestat que l'executiu autònom vol "una aposta per a l'estabilitat" a Espanya. A més, ha apuntat que "sense pressupostos es pot governar un exercici", encara que ha afegit que ha de ser Pedro Sánchez qui "valori" aquesta circumstància.

Sobre els comptes, ha dit que no sap si, finalment, les forces catalanes els donaran suport, ja que hi ha "un debat evident" sobre "si és preferible o no mantenir aquest govern de cara a les aspiracions polítiques de cadascun". "Jo veig clar que, pel que fa al nostre govern, l'ideal, el millor i el menys dolent és seguir mantenint amb el govern central la relació bilateral que tenim ara i que pot descansar sobre unes bases consistents", ha remarcat.