Ernest Maragall deixa en mans de JxCat el canvi de Jordi Sànchez com a candidat a la investidura

ERC vol que es formi govern com més aviat millor i la situació judicial de Jordi Sànchez dificulta aquesta possibilitat. Aquest dilluns, el portaveu republicà, Sergi Sabrià, ja avisava que l'independentisme "no pot esperar" i, tal com publica l'ARA aquest dimarts, fonts del partit demanen canviar el candidat a la investidura, una idea que aquest matí ha verbalitzat el diputat d'ERC al Parlament Ernest Maragall en una entrevista a TV3, quan ha admès que Sànchez "no podrà ser president en aquests moments" i ha llançat la pilota a la teulada de Junts per Catalunya perquè decideixi un candidat alternatiu a l'expresident de l'ANC. "Que ho digui Junts per Catalunya", ha afirmat Maragall. El diputat republicà considera que "no té sentit un nou ajornament indeterminat en funció de la persona".

El diputat d'ERC considera que ha de ser la llista de Carles Puigdemont qui decideixi el nom d'un altre candidat que pugui ser investit sense entrebancs -el nom que havia posat sobre la taula JxCat com a pla C és el de Jordi Turull-. "Tenim un Estat que és el gran bloquejador, el que impedeix que la normalitat democràtica s'expressi, i ho fa amb la repressió, l'empresonament dels nostres líders i l'exili forçós d'altres", ha argumentat el diputat republicà. Amb tot, Maragall ha explicat que l'acord entre els independentistes és "a prop" i ha dit que s'està treballant amb la CUP una proposta que permeti sumar el suport dels anticapitalistes que, ara per ara, continuen mantenint la seva abstenció a l'espera del que decideixi el consell polític d'aquest dissabte.

Maragall creu que l'adjectiu "autonòmic" que utilitza la CUP per definir el programa de govern pactat entre JxCat i ERC no és ajustat, perquè creu que tot i que el govern català encara haurà d'actuar dins el marc autonòmic, considera que això "no vol dir acceptar un límit en l'àmbit d'actuació". "Hem de forçar contínuament els límits", ha avisat el diputat d'ERC. En aquest sentit, Maragall ha explicat que comparteix el concepte de "desobediència" que demana la CUP, però avisa que s'ha de triar "quan, amb què, amb quina intensitat i amb quina tàctica" s'ha de fer. "Comparteixo els verbs 'desobeir' i 'desafiar', però ho hem de decidir nosaltres per no caure en la trampa de l'Estat", ha argumentat el diputat d'ERC.

Maragall considera que cal ampliar la base independentista i ha defensat les paraules de Joan Tardà, que demanava fa uns dies parlar amb PSC i comuns per eixamplar la majoria social independentista. "Ampliar la base no és evangelitzar ningú, vol dir posar en pràctica un concepte de governar per al país", ha justificat Maragall. De moment, no s'han mantingut contactes "formals" entre socialistes i independentistes, ha explicat el diputat del PSC Ferran Pedret a TV3, tot i que ha afirmat que Iceta i diputats del grup socialista mantenen contactes informals amb els grups sobiranistes per "desbloquejar la situació".

Aval a la decisió d'ERC d'expedientar Salvadó

Sobre el cas de Lluís Salvadó, Maragall ha defensat la decisió adoptada per la direcció d'ERC, però ha denunciat que la difusió de les paraules del diputat republicà que es van fer públiques la setmana passada són fruit "d'un estat delinqüent, que no dubta a utilitzar totes les vies per fer mal", tot i que ha admès que això "no exculpa Salvadó".