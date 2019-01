Podem desitja "molta sort" a Errejón i assegura que aviat tindrà un candidat alternatiu per Madrid

Podem busca a contrarellotge un candidat alternatiu a Íñigo Errejón per a la Comunitat de Madrid mentre Esquerra Unida (IU) no veu clau que al final acabi havent-hi dues opcions competint per la capital espanyola. "L'escenari està obert", ha defensat el líder d'IU, Alberto Garzón, que ha justificat la necessitat de la "unitat de l'esquerra". En canvi, la portaveu del partit lila i substituta d'Iglesias durant la seva baixa per paternitat, Irene Montero, ha assegurat aquest dimarts des dels passadissos del Congrés que presentaran una candidatura, "la d'Units Podem", perquè "és el que ha decidit la militància". "Quan tinguem el nom sereu els primers a saber-ho", ha assegurat.

Tant Montero com el secretari d'organització de Podem, Pablo Echenique, han desitjat aquest matí "molta sort" a Errejón després que ahir dilluns anunciés que renunciava a l'escó al Congrés per les pressions rebudes arran de la guerra interna oberta després d'anunciar que es presentaria a les eleccions municipals i autonòmiques del 26 de maig amb unes sigles diferents al costat de Manuela Carmena.

Al seu torn, la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha recordat en una entrevista a RNE que les portes del seu partit estan obertes. Una petita picada d'ullet a Errejón que ha volgut matisar després als passadissos del Congrés. "La del PSOE és la gran casa de l'esquerra, i tinc clar que Errejón ha fundat un altre partit i és el nostre adversari electoral a les eleccions del maig", ha dit per defensar la candidatura per a la Comunitat de Madrid d'Ángel Gabilondo, el seu candidat.

La intenció de Més Madrid, les noves sigles d'Errejón, és plantejar una campanya de no agressió amb Gabilondo per acabar governant junts a la Comunitat i "desallotjar la dreta". En la cursa, però, el PSOE i Més Madrid surten a liderar el bloc d'esquerres que volen unir més tard enfront del PP, Ciutadans i Vox, que té grans aspiracions a la capital espanyola.

Des de Barcelona, l'alcaldessa Ada Colau ha assegurat que veu amb "tristesa" que Pablo Iglesias i Íñigo Errejón "no hagin trobat una altra manera de resoldre les seves diferències" i ha fet una crida a la responsabilitat de tothom. "M'entristeixen les maneres", ha lamentat en declaracions a TV3, on ha demanat a tothom que es facin "els màxims esforços" per aconseguir fer fora el PP de la Comunitat de Madrid i perquè Manuela Carmena torni a ser alcaldessa de la capital d'Espanya. "Hem de ser responsables amb la confiança que ens ha donat la ciutadania per fer polítiques del canvi", ha insistit, reivindicant que a Barcelona s'ha construït una candidatura "des del diàleg i reconeixent tota la diversitat, sense quotes, sense imposicions ni autoritarismes personals de ningú".

Ara bé, a diferència de Madrid, Iglesias ha avalat que Podem Barcelona no celebri primàries i que es presenti a les de la candidatura conjunta amb Colau. Fa sis mesos va esclatar una altra crisi interna a Madrid, que va portar a obrir un expedient sancionador a la mà dreta de Carmena, Rita Maestre, per haver-se negat, justament, a celebrar unes primàries dins del partit.