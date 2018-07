Escòcia arxiva el procés d'extradició de Ponsatí després de la retirada de l'euroordre

Tancats tots els procediments judicials dels dirigents independentistes a l'exili. Després que Alemanya accedís a extradir Carles Puigdemont per malversació i que Bèlgica rebutgés fa setmanes les causes contra Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig per un defecte de forma, aquest dilluns ha sigut la justícia escocesa la que ha donat per tancat el cas de l'exconsellera d'Ensenyament Clara Ponsatí. Aquest matí tenia una vista davant el tribunal i, segons informa la premsa local i també TV3, s'ha certificat l'arxivament del procés d'extradició, després que el magistrat instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena retirés les ordres de detenció europea i internacional.

Ponsatí està processada per rebel·lió i malversació de fons públics tot i la seva breu etapa al Govern de Carles Puigdemont en l'època del referèndum. L'exconsellera es va posar a disposició de la justícia el mes de març passat i va quedar en llibertat provisional amb l'única mesura cautelar de retirada del passaport, un document que aquest dilluns ha recuperat després de la breu vista amb el jutge Nigel Ross. "És lliure per anar-se'n", li ha comunicat, un cop dijous Llarena va renunciar a extradir-la. La vista sobre l'extradició havia de començar el 30 de juliol.

Es dona la circumstància que Llarena no havia rebut cap revés de la justícia escocesa, més enllà que es mantenia Ponsatí en llibertat provisional mentre el tribunal estudiava l'euroordre. Amb tot, el jutge del Suprem va optar per retirar també la seva sol·licitud d'extradició. L'exconsellera es va reincorporar a la Universitat de Saint Andrews, a Edimburg, on ja exercia abans d'entrar a l'executiu de Puigdemont.