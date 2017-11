Espadaler: "Ni el PSC se n’ha anat cap al centre ni nosaltres cap a l’esquerra"

Ramon Espadaler serà un número tres de la llista electoral que encapçalarà Miquel Iceta després del pacte entre el PSC i Units per Avançar. "No pensem exactament igual que el PSC però ens trobem en la necessitat de donar respostes a la situació actual", ha explicat Espadaler a TV3, i ha afegit: "Això no vol dir que el PSC se n’hagi anat cap al centre ni nosaltres cap a l’esquerra".

Per aquest motiu, Espadaler deixa clar que "el pacte és per aquesta legislatura i per al moment excepcional que vivim, no tenim intenció de perpetuar-ho".

L'exconseller d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) ha volgut deixar clar que "nosaltres no som frontistes ni independentistes, però tampoc immobilistes. La principal responsabilitat del moment actual la té l’Estat".

Preguntat sobre si encara defensa que la solució al cas català és un referèndum pactat, com demanava quan estava a Unió, però que el PSC no defensa, Espadaler ha respost: "Jo ja no represento Unió sinó Units per Avançar, i hem decidit que buscarem un nou acord pactat amb l’Estat que haurà de ser refrendat per la població".

"Estic en contra del 155, és una mesura extrema. Ara tenim un autogovern a la pell i els ossos, i em dol tenir amics i excompanys a la presó", ha explicat.

"La sortida de tot això només la contemplem des del diàleg, no tallant carreteres i empobrint l’economia", ha afegit.

Com a exconseller d'Interior que va nomenar Josep Lluís Trapero comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, li han preguntat què en pensa de la seva situació personal, i Espadaler ha respost: "Els Mossos els hem de deixar fer la feina que fan, i com menys els posen al mig de la campanya, més bé els farem a ells i a tots".

Montilla també carrega contra la vaga

Com Espadaler, l'expresident de la Generalitat José Montilla ha aplaudit l'acord entre el PSC i Units per Avançar. "És positiu", ha dit en una entrevista a Radio 4, des d'on ha afirmat que "la democràcia cristiana i el socialisme tenen una llarga història de col·laboració a Europa", com per exemple a Alemanya.

Montilla també ha criticat la vaga d'ahir. "No es va produir una vaga, hi va haver una alteració de la vida ciutadana", ha opinat, i ha assegurat que l'independentisme "va perdre vots". "Hi ha gent que el que vol és enfonsar el país i l'economia, però mai havien tingut influència sobre el Govern", ha dit, en relació a la CUP i als CDR.

"Crec que hi ha molta gent que està tipa del procés i del Govern que hem tingut fins ara, que ha enganyat a la gent i ha promès coses que sabien que era impossible", ha dit. Montilla s'ha mostrat sorprès perquè el Govern no sabés que Europa no donaria suport a la declaració d'independència. "Jo crec que eren conscients que no tindrien suport i sinó és que eren uns irresponsables o algú els va enganyar", ha afirmat. Segons ell, "no es pot parlar d'un govern a l'exili". És un insult als exiliats", ha dit, en recordar que al 39 molts van marxar "caminant" i van acabar en camps de refugiats.