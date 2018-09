Espadaler: "Rajoy volia vèncer, Sánchez vol convèncer"

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha afirmat aquest dimecres que, "a diferència de Rajoy que volia vèncer, Sánchez vol convèncer", però ha tornat a reclamar al president espanyol "coratge polític" per oferir una "proposta concreta" per a Catalunya. Així ho ha fet després de reunir-se a Madrid amb la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, a la qual ha presentat el pacte d'Estat que la formació hereva d'Unió planteja per a un millor encaix de Catalunya a Espanya.

"Som un partit catalanista, però no independentista, que com a tal aspira a aconseguir més i millor autogovern, és a dir un govern de qualitat: el que té estabilitat competencial i un finançament d’acord amb les competències assumides", ha dit en declaracions posteriors Espadaler, qui al Parlament comparteix grup amb el PSC. "La proposta d’Units se situa dins del marc de la legalitat constitucional i parteix de la lleialtat entre governs i institucions", ha afegit.

L'exconseller d'Interior ha aprofitat per posar la seva proposta en contraposició amb el pla de Govern presentat aquest dimarts pel president de la Generalitat, Quim Torra. "Units considera que l’única sortida a l’actual situació passa pel diàleg polític dins de la Constitució. De l’atzucac actual, no ens sortirem a base de Fòrums Cívics Constituents ni amb repúbliques virtuals", ha dit, disparant també contra l'estratègia de "donar l'esquena" practicada els últims anys pel govern de Mariano Rajoy. "Creiem necessari que el president Sánchez formuli una proposta concreta que pugui ser sotmesa a consulta per part de la ciutadania de Catalunya", ha insistit.

Tot i aquesta crida, Espadaler no s'ha estat de valorar "positivament" l'actitud de l'executiu del PSOE envers Catalunya i la seva aposta pel "diàleg" a través de les comissions bilaterals Generalitat-Estat. "Demanem al Govern de la Generalitat una participació activa i compromesa en els marcs de negociació tant bilaterals com multilaterals", ha dit. El líder d'Units no s'ha estat, això sí, de repetir la seva oposició a la presó preventiva dels independentistes processats al Tribunal Suprem: "Creiem en la independència del poder judicial, la qual cosa no ens priva de manifestar la nostra opinió".