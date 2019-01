Units per Avançar descarta concórrer a les eleccions europees de la mà del PSC

El líder d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha descartat aquest dilluns al matí la possibilitat de concórrer a les eleccions europees del pròxim 26 de maig de la mà del PSC i, per tant, veu "difícil" que Units per Avançar pugui presentar-se a aquests comicis.



Des dels micròfons de RNE-Ràdio 4, Espadaler ha justificat la decisió, ja que al Parlament Europeu els de Miquel Iceta formen part del Grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates, mentre que, en canvi, la seva formació està vinculada al Grup Popular Europeu.

No obstant això, Espadaler ha confirmat que des d'Units estan treballant per formular un pacte amb el PSC de cara a les municipals. És a dir, revalidar l'acord que els va portar al Parlament de Catalunya en les últimes eleccions del 21-D. Segons ha dit, l'acord "està ben encaminat".



En aquest sentit, també ha negat la possibilitat d'arribar a acords preelectorals amb partits independentistes i amb partits "unionistes immobilistes" com el PP i Cs. Així, Espadaler ha rebutjat la integració a la candidatura de Manuel Valls per a Barcelona. "Una aliança amb Cs, hostil amb tot el que representem del catalanisme, és absolutament impossible", ha explicat.