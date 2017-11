Espadaler diu que després del 21-D caldrà arribar a pactes "difícils d'explicar"

L'ex secretari general d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) i número 3 de la llista del PSC de cara al 21-D, Ramon Espadaler, ha afirmat aquest dilluns que després de les eleccions caldrà arribar a pactes "difícils de teixir i d'explicar" que tenen "un nord" molt clar: "la unitat en el si de Catalunya". "El que tenim al davant a Catalunya requerirà pactes molt importants entre sensibilitats molt diferents. Això no es reverteix d'un dia per l'altre", ha afegit en una entrevista a Antena 3.

Espadaler ha donat a entendre amb les seves paraules que els socialistes no tanquen la porta a pactar amb cap formació, si bé ha deixat clar que aquests pactes hauran de buscar "la unitat i el diàleg normal amb Espanya i Europa" i "la moderació". S'ha mostrat partidari, a més, d'un eventual Govern encapçalat per Miquel Iceta perquè, segons el seu parer, el líder socialista és algú "capaç de subratllar les trobades en lloc dels distanciaments". L' expresident de la Generalitat José Montilla també ha dit aquest dilluns que, tot i que és important amb qui es pacti, també ho serà l'objectiu de l'acord, sense tancar la porta a cap opció.

Tant PP com Cs han pressionat últimament el PSC perquè es comprometi amb un front constitucionalista post 21-D, i la formació taronja ha arribat a demanar una abstenció dels comuns si l'aritmètica dona per formar un govern dels tres partits contraris a la independència. Els socialistes s'han negat de moment a acceptar cap oferta d'aquest tipus al·legant que no estan per una política de fronts. La seva esperança, a més, és fer el 'sorpasso' a Cs i que hagin de ser els d'Arrimadas els que investeixin Iceta. Els únics vetos que ha posat el partit en l'escenari posterior al 21-D són les investidures de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Xavier García Albiol.

Sobre l' acord electoral entre Units per Avançar -formació hereva de l'extinta UDC- i el PSC, Espadaler ha dit que és un pacte que no cal extrapolar a altres eleccions o a escala municipal perquè només té sentit "per a aquesta legislatura". Preguntat per si el pacte preveu diversitat de vot al Parlament, Ramon Espadaler ha assegurat que "la norma és la votació conjunta", encara que en alguns aspectes poden arribar a tenir "un vot matisat", tal com consta a l'acord que van signar els dos partits.