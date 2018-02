Espadaler reitera la necessitat de proposar un candidat alternatiu a Puigdemont

El líder d'Units per Avançar i diputat del Parlament del grup PSC-Units, Ramon Espadaler, ha reiterat avui la necessitat que es proposi un candidat alternatiu a Carles Puigdemont: "Cal obrir una ronda de converses, acceptem la legitimitat de les forces independentistes, però el que no és viable ni operativa és la presidència de Puigdemont". En una entrevista a 'Els Matins de TV3', l'exconseller ha deixat clar que no proposaran cap candidat: "Als partits independentistes els correspon fer el pas perquè aquest Govern sigui operatiu, no podem allargar el 155, la manera de liquidar-lo és crear un Govern que derogui el 155".

"Nosaltres no donarem suport al PP" ha advertit davant la proposta del líder dels populars, Xavier Garcia Albiol de postular-se com a candidat a la presidència perquè el temps comenci a córrer. "La presidència també és una institució i respectar la institució és que no sigui teledirigida", ha anotat Espadaler mostrant de nou així la seva oposició a què Puigdemont pugui ser investit. També ha descartat que ho puguin ser el líder d'ERC, Oriol Junqueras, o el número 2 de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, per la seva condició de presos i ha subratllat que la candidatura d'Elsa Artadi compliria amb els requisits de "normalitat" que defensen.

"L'independentisme ha de respectar la legalitat i al ple del 6 i el 7 de setembre no ho va fer, però també el govern central ha de fer política perquè fins ara ha demostrat que no vol resoldre políticament aquest conflicte", ha denunciat el líder d'Units per Avançar, que advoca per teixir ponts. "Hem de persistir per obrir negociacions perquè el camí de la il·legalitat no porta enlloc", ha anotat l'exdirigent d'Unió, que ha lamentat alhora que "a l'altra banda no hi hagi ningú".

"El referèndum és inviable i no estem d'acord amb com es va plantejar", ha avisat Espadaler, que ha fet seus, com ja va fer el líder del PSC, els altres punts que Puigdemont va reclamar al president espanyol, Mariano Rajoy, en la primera trobada que van mantenir els dos presidents. "Volem un finançament just, hi ha d'haver un equilibri entre el que paguem i el que rebem", ha assegurat Espadaler, que considera que aquesta ha de ser la prioritat número 1 del Govern. "No sé si el PSOE ho voldrà, però hi tenim tot el dret i el PSC i Units per Avançar compartim aquesta demanda i anem a la una", ha sentenciat.

"L'independentisme i Tabàrnia fracturen", ha assenyalat Espadaler, que ha remarcat que "la solució passa pel diàleg". Tot i reconèixer el fracàs dels resultats electorals del seu grup parlamentari, el diputat ha avalat la via que representa la seva formació que defuig "el populisme de Cs" i l'independentisme que aposta "per trencar la baralla". Davant d'aquest escenari, l'exlíder d'Unió ha dit que cal restablir les converses amb el govern espanyol per millorar l'autogovern.