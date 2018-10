Espadaler: "Si es pot revisar la sentència sobre hipoteques, també s'hauria de fer amb la dels presos"

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha considerat avui que "si es pot revisar una sentència del Tribunal Suprem sobre les hipoteques per la transcendència que té i per les seves conseqüències, també s'hauria de poder revisar l'auto de presó preventiva que afecta diversos polítics" catalans. En declaracions aquest dissabte als mitjans durant la Mostra de Comerç al Carrer i Gastronòmica de Sarrià, Espadaler ha reflexionat que aquesta decisió "també té una transcendència política, més enllà de les implicacions personals i familiars".

"Aquesta mateixa setmana hi hagut veus autoritzades del món judicial que també han apostat per aquesta solució", ha dit en referència a les declaracions de Pascual Sala, expresident del Tribunal Constitucional, que no veu indicis del delicte de rebel·lió en la causa de l'1-O. Tot i aquestes consideracions, Ramon Espadaler ha mostrat el "respecte més escrupolós per la separació de poders i per la independència del poder judicial". Units per Avançar ha reiterat, a través d'un comunicat, que "des del primer moment" està a "favor de substituir la presó preventiva per la llibertat condicional".