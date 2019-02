La líder d'Espanya Global compara l'1-O amb una violació a Sky News

"El sexe no està prohibit, com votar no està prohibit, però no ho pots fer a la força. Has de tenir el permís per fer-ho, si no és una violació". Són les paraules que ha fet servir la secretària d'estat d'Espanya Global i exdiputada del PSOE i d'UPyD, Irene Lozano, en una entrevista a la cadena britànica Sky News. "És una metàfora que acostumo a utilitzar per explicar aquest tema", ha afegit.

NEW: A Spanish official has compared voting in the 2017 Catalan independence referendum to rape. @lozanoirene told @DominicWaghorn “Sex is not forbidden, like voting is not forbidden but you can’t do it forcefully. You have to have the permission to do it, otherwise it’s rape” pic.twitter.com/WzzK1BnnxB — Andrew Connell (@andrewiconnell) 14 de febrer de 2019

El presentador del canal li ha preguntat sorprès si estava comparant "un referèndum en contra del govern central amb una violació" i ella ha respost que potser no s'havia expressat adequadament. Tot i així, Lozano ha reiterat la mateixa idea: "Qualsevol acte és diferent si tens permís o si no tens permís. He dit que el sexe està bé, però si no tens permís, és una violació. Votar està bé però si no tens permís es torna un delicte penal".