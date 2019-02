"La primera raó del càrrec és l'amor a Espanya i defensar-la fins a les últimes conseqüències": els 10 manaments de Vox

El partit d'extrema dreta Vox va aprovar ahir el seu codi ètic amb deu manaments que han de complir els càrrecs del partit, tant els orgànics com els seus representants en institucions. Un decàleg que vol ser, segons el partit, reflex del "profund compromís del partit al servei d'Espanya, en defensa dels millors valors ètics i les bones pràctiques a la política espanyola". Aquests són els deu punts que ha de seguir un representant de Vox.

1.- Defensa d'Espanya. La principal i primera raó del càrrec és l'amor a Espanya i la seva defensa fins a les últimes conseqüències.



2.- Vocació de servei. La motivació principal del càrrec és la vocació de servei als espanyols.



3.- Coherència. Els càrrecs actuaran sempre en coherència amb l'ideari del partit.



4.- Disciplina. El càrrec acceptarà la disciplina interna per convenciment i no només per obligació.



5.- Honradesa. L'actuació honesta del càrrec haurà de ser el seu millor senyal d'identitat.



6.- Lleialtat. El càrrec serà lleial als seus companys, al partit i als compromisos adquirits davant dels espanyols.



7.- Treball. El càrrec realitzarà el seu treball amb abnegació i sense escatimar esforços per a l'obtenció dels millors resultats.



8.- Sacrifici. El càrrec sacrificarà el seu propi interès en honor del projecte polític al servei dels espanyols.



9.- Justícia. El càrrec actuarà sempre sota el principi de la justícia en l'àmbit de les seves funcions.



10.- Capacitat. El càrrec procurarà aconseguir la millor capacitat possible per a l'acompliment més eficaç de la seva comesa.