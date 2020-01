Espanya redueix la corrupció, segons l'índex de Transparency International

Per primera vegada en sis anys, l'índex sobre corrupció a les institucions públiques que elabora anualment Transparency International representa una bona notícia per a Espanya. Segons l'últim informe, publicat aquest dijous, i que se centra en el nivell de transparència del finançament als partits polítics, assoleix l'any 2019 una nota de 6,2 (62 sobre 100). Això vol dir que arriba a una franja –la del 6– que no trepitjava des del 2014. A més, la remuntada també és remarcable pel que fa al rànquing total de l'índex, si ho comparem amb l'any passat: Espanya puja nou posicions respecte al 2018, de la 41 a la 30. L'índex s'elabora a partir de la percepció que la ciutadania de cada país té sobre aquest tema i es basa en enquestes realitzades a cada estat.

En termes globals, això vol dir que Espanya ocupa una posició relativament bona respecte a la totalitat de països indexats, 180. L'estat espanyol se situa en el primer quart del rànquing total, amb una nota una mica inferior a la mitjana de 6,9 que computen els aproximadament 45 països que l'integren, però bastant superior a la mitjana global, de 4,3. A més, dos terços dels països indexats suspenen amb notes inferiors al 5.

En una classificació que encapçalen Dinamarca i Nova Zelanda, amb un 8,7 cadascuna, Espanya comparteix franja amb països veïns però també amb companys menys habituals. Amb la mateixa nota i posició al rànquing que Espanya trobem Portugal, que fa anys que s'hi manté, però també països culturalment més allunyats com les Bahames, Barbados, Qatar i, amb un punt menys de nota, Botswana. És la primera vegada que Espanya supera el país africà des del 2012, quan els dos països estaven empatats en un 6,5.

La lectura potser és menys positiva si s'observa Espanya dins les organitzacions transnacionals de les quals és membre, on ocupa posicions inferiors a la meitat de la taula. Tot i així, també puja respecte a les actualitzacions d'anys anteriors. A la Unió Europea, on Espanya no passava de la 20a posició l'any 2018 –novena per la cua–, ara puja fins a la 13a. Al darrere deixa 14 estats (sense comptar-hi Portugal, amb què empata): Lituània, Eslovènia, Polònia, Xipre, la República Txeca, Letònia, Malta, Itàlia, Eslovàquia, Grècia, Croàcia, Hongria, Romania i Bulgària.

Pel que fa a l'OCDE, integrada per 36 països, la situació és semblant. Malgrat que amb la seva 22a posició Espanya no arriba a la meitat de la taula, avança set llocs respecte a l'any passat i supera països com Israel, Eslovènia i Corea del Sud, que abans obtenir millor nota. Les grans economies europees que també en són membres van totes al davant, amb Alemanya en la vuitena posició i un 8 de nota, el Regne Unit en la 13a posició amb un 7,7, i França en la 20a amb un 6,9. Xile, amb un 6,7, ocupa la 21ena posició, una més que Espanya.

Finançament i influència

Transparency International és una ONG internacional amb seu a Berlín que investiga els nivells de corrupció dels països en diversos àmbits d'incidència. En l'informe del 2019, el focus s'ha posat en el nivell de transparència que els estats demostren a l'hora d'escollir governs, sobretot pel que fa a les relacions entre finançament dels partits polítics i capacitat d'influència de les classes adinerades.

Enguany, l'ONG conclou que un gran nombre de països pateixen corrupció per aquesta via, cosa que en llasta les democràcies. Si Nova Zelanda i la majoria de països del nord d'Europa han obtingut resultats de transparència molt elevats, a la cua de la classificació global apareixen estats com el Iemen, Síria, el Sudan del sud i Somàlia, tots afectats per conflictes bèl·lics o sota l'amenaça constant del terrorisme.