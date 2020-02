ERC presenta esmenes a la moció de JxCat que reclama confirmar Torra com a diputat

Les diferències entre socis de govern pel que fa a la retirada de l'escó de diputat al president de la Generalitat, Quim Torra, amenacen amb reproduïr-se en el proper ple del Parlament. ERC ha presentat aquest dilluns les seves esmenes a la proposta de resolució que va impulsar Junts per Catalunya després que la cambra acceptés deixar sense escó el cap de l'executiu català.

En les seves esmenes, els republicans proposen una rebaixa sensible dels postulats del text: per exemple, allà on JxCat proposava "deixar sense efecte" la instrucció dictada pel secretari general de la cambra, Xavier Muro, que executava la decisió de la Junta Electoral, Esquerra vol deixar-ho en una denúncia de "la usurpació" de l'escó de Torra per part de la JEC i el Suprem. I allà on la formació de Torra volia que el Parlament "confirmés" la condició de diputat del president, Esquerra proposa refondre aquell punt perquè la cambra es comprometi a "adoptar totes les mesures possibles" per "revertir" la decisió de la JEC i, així, "poder restituir" Torra com a diputat.

El text original de la proposta de resolució de Junts per Catalunya també fa referència a ERC. En la seva exposició de motius, recorda que el Parlament va aprovar el 4 de gener una resolució que ratificava Torra com a diputat, i ho va fer amb els vots dels tres partits independentistes: JxCat, ERC i la CUP. Malgrat la votació, la denegació després per part del Suprem de les mesures cautelars sol·licitades per la defensa del president i el requeriment directe al Parlament, amb un termini de 48 hores inclòs, perquè executés la decisió, van ser el fonament que va seguir Muro per dictar les instruccions necessàries per a la retirada de la credencial a Torra, ordre que la mesa va aplicar en qüestió d'hores. Era el dia 27 de gener.

Dos dies després JxCat va presentar aquesta proposta de resolució de defensa a Torra, text que ara Esquerra ha esmenat. Cueja, per tant, l'agror que va provocar la gestió parlamentària de la suspensió de Torra com a diputat. Caldrà veure si els dos partits són capaços de negociar el text; si, finalment, s'acaba portant al ple, i amb quin redactat final.