Estrasburg condemna Turquia per l'empresonament preventiu d'un activista turc

El Tribunal Europeu de Drets Humans, amb seu a Estrasburg, ha emès aquest dimarts una sentència contra Turquia que des d'Òmnium creuen que pot fixar un precedent important en el cas dels Jordis. L'alt tribunal ha considerat injustificat l'empresonament preventiu d'un empresari i activista turc pels drets humans, Osman Kavala, que va ser privat de llibertat ara fa dos anys acusat d'intentar fer caure el govern i l'ordre constitucional a través de "violència". Estrasburg creu que Turquia ha violat l'article 5 del Conveni Europeu dels Drets Humans, sobre el dret a la seguretat i a la llibertat, ja que sentencia que les autoritats turques no han acreditat prou la seva participació en els fets violents.

Alhora, Estrasburg també creu que s'ha empresonat per fets que no són constitutius de delicte d'acord amb la llei ordinària turca, a més d'estar relacionats amb l'exercici de drets garantits en els articles 10 i 11 de la Convenció –la llibertat d'expressió i la llibertat de reunió i associació– i no ser violents.

Kavala va ser detingut el 18 d'octubre del 2017 –dos dies després que els Jordis– i encara està empresonat. Se l'acusava d'atemptar contra l'ordre constitucional a través de violència i la força i d'impedir també que les autoritats exercissin les seves funcions a les protestes de Gezi del 2013 i l'intent de cop d'estat del juliol del 2016. En relació a les mobilitzacions, on hi va haver incidents violents, Estrasburg considera que les autoritats turques no han aportat proves suficients que vinculin Kavala amb això i, en el cas del cop d'estat, on se li atribueixen uns "contactes" amb un altre personatge suposadament implicat, el TEDH tampoc li dona prou entitat.

El tribunal europeu, però, també creu que Turquia ha vulnerat un altre article (5.4), que consisteix en el dret de tota persona privada de llibertat preventivament a presentar un recurs davant un òrgan judicial amb l'objectiu que es pronunciï en un període breu de temps sobre la legalitat de la seva privació de llibertat. En concret, Turquia va trigar 1 any, 4 mesos i 24 dies, un temps que Estrasburg no considera justificat. En el cas dels Jordis, el Tribunal Constitucional va trigar 464 dies a respondre al recurs d'empara contra la seva presó preventiva.

Aquest dimarts ha sigut el mateix president d'Òmnium, Jordi Cuixart, qui a través de Twitter ha reclamat la llibertat de l'activista turc i ha comparat el seu cas amb el dels presos polítics a Espanya.

Political prisoner #OsmanKavala must be immediately released. We are both businessmen and #HumanRights defenders in jail that share what Gandhi said “Truth never damages a cause that is just” #FreeOsmanKavala https://t.co/pnGqM9RAgG — Jordi Cuixart (@jcuixart) 10 de desembre de 2019

Aquesta decisió sobre Turquia se suma a una altra de l'any passat en què Estrasburg també va demanar la llibertat d'un diputat kurd empresonat. La resolució va ser utilitzada per les defenses dels presos polítics catalans davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, que recentment ha rebutjat dividit un recurs d'empara d'Oriol Junqueras sobre la seva presó preventiva que feia referència a aquest cas.

Correspondència entre Cuixart i Kavala

Cuixart s'ha intercanviat correspondència des de la presó amb Osman Kavala. "Tots dos som empresaris i defensors dels drets humans tancats a la presó", ha exclamat a Twitter. En les cartes que s'han enviat, a les quals ha tingut accés l'ARA, Kavala es mostra en xoc per la situació de Cuixart a Espanya, i recorda que és un estat membre de la Unió Europea. "Estic convençut que de la presó en sortiràs més fort", diu l'activista kurd, que desitja també que el president d'Òmnium estigui en llibertat aviat. Citant l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es mostra partidari del diàleg per resoldre els conflictes en les societats i reclama la distinció entre les mobilitzacions violentes i les pacífiques massives.

Per la seva banda, Cuixart –que és qui comença la correspondència– li escriu des de l'empatia: "Tots dos compartim que hem sigut brutalment reprimits pels nostres governs per exercir el dret a la dissidència i a la llibertat d'expressió". En aquest sentit, el president d'Òmnium li envia la seva solidaritat des de Catalunya i afirma que la "repressió" no els aturarà.