Eurodiputats denuncien les "dificultats" que l'Estat els posa per visitar els consellers empresonats

Diversos eurodiputats estrangers han denunciat les "dificultats" que s'estan trobant per aconseguir autorització per visitar els consellers i líders de les entitats sobiranistes tancats a les presons d'Estremera, Alcalá Meco i Soto del Real. "No hem trobat cap mena de cooperació del govern de Madrid", lamenta en declaracions a l'ACN l'eurodiputada italiana Eleonora Forenza, que forma part d'una delegació de 16 eurodiputats que volen visitar els consellers i els líders de l'ANC i d'Òmnium a la presó.

"Per ara no hem tingut cap resposta motivada, amb explicacions", assegura la francesa Marie-Pierre Vieu. "Ho trobem extremadament greu", afegeix Vieu, que recorda el dret dels eurodiputats a accedir a qualsevol centre penitenciari europeu. "Demanem ser respectats i poder venir a parlar amb els polítics escollits sobiranament", afegeix. "Ens posen més i més dificultats a l'hora de fer possible que aquesta delegació visiti els presoners polítics", afegeix Eleonora Forenza. "Reclamem la seva llibertat, però també el nostre dret a visitar-los", insisteix.

José Bové, una de les figures històriques de l'esquerra verda francesa, també va admetre en una roda de premsa dimecres a l'Eurocambra que l'Estat està posant traves a la seva visita. "Per què no se'ns ha permès?", va preguntar, i va afirmar que ara estan fent pressió a les autoritats franceses perquè "parlin amb els seus homòlegs a Espanya". "És totalment de bojos", va lamentar.

"Estem molt sorpresos per com han anat les coses, perquè s'hagin empresonat consellers i activistes per tenir un punt de vista que no està autoritzat pel govern central", lamenta Vieu. "Volem que les eleccions del 21-D siguin transparents", afegeix, i reclama el seu "dret" de veure a la presó els consellers tancats per parlar de la situació actual.

"Si els presoners volen ser alliberats han d'acceptar el que diu el govern", ha lamentat José Bové, que creu que a l'estat espanyol la justícia "està sota el poder polític" i "això també és un problema per a la Unió Europea". "És inacceptable el que està passant amb els representants polítics catalans", afegeix Forenza.