Un grup d'eurodiputats reclamen a Sánchez que prengui mesures perquè els presos polítics passin el confinament a casa

Diversos diputats del Parlament Europeu han remès aquest dimecres una missiva al president espanyol, Pedro Sánchez, en què reclamen mesures perquè els presos polítics puguin passar el confinament a casa, a més de recriminar-li que no hagi fet res per evitar que el Tribunal Suprem "amenaci" funcionaris. Els europarlamentaris, entre els quals hi ha els independentistes catalans i part dels diputats del grup Verd i de l'Esquerra Unitària, consideren que l' avís del Suprem llançat als funcionaris de presons que havien de decidir sobre els presos polítics constitueix una "discriminació" i una vulneració del dret a la salut dels interns.

Després que la consellera de Justícia anunciés que els centres penitenciaris estudiaven que els empresonats del Procés i la resta que estaven en un règim de segon grau amb permís de treball poguessin passar el confinament a casa, el Suprem va enviar un comunicat a la premsa en què alertava que si això es permetia en el cas dels líders de l'1-O els funcionaris que ho autoritzessin incorrerien en un delicte de prevaricació.

Basant-se en això, els diputats afirmen a la missiva que, com a conseqüència de la intervenció del Suprem, el permís als líders catalans va ser denegat, la qual cosa defensen que també va en contra de les recomanacions que han llançat les Nacions Unides i el Consell d'Europa per rebaixar la població reclusa dels centres penitenciaris per la crisi del coronavirus.

A parer seu, no només va en contra dels drets fonamentals dels afectats, sinó que també afecta tot el sistema polític i institucional en conjunt. Els diputats asseguren que l'acció del Suprem lamina també la "separació de poders, el principi d'igualtat davant la llei i la no-discriminació per raons polítiques", així com també el "respecte a les minories" que inclou la legislació europea.

"Al nostre entendre [l'acció del Suprem] posa en risc el dret dels presos a la salut, però també restringeix drets i principis particularment importants en aquest temps, com la separació de poders, el principi d'igualtat davant la llei i la no-discriminació per raons polítiques", diu la carta

Els signants del document són parlamentaris que en altres ocasions ja han aixecat el dit per denunciar la situació dels presos polítics, sobretot arran dels casos dels eurodiputats escollits a les eleccions i vetats per la Junta Electoral Central i el Suprem. A més de Diana Riba (ERC), Oriol Junqueras (ERC), Carles Puigdemont (JxCat), Clara Ponsatí (JxCat) i Toni Comín (JxCat), firmen la carta Alfred Sant i Milan Brglez (del grup socialdemòcrata); David Cormand i Damien Careme (del grup verd); a més de Mick Wallace o Chris Macmanus (de l'Esquerra Unitària). En total són 36 diputats, entre els quals també n'hi ha de l'Estat. Es tracta del navarrès de l'esquerra abertzale Pernando Barrena; l'eurodiputat de Podem Miguel Urbán, o Izaskun Bilbao, del PNB.